İstanbul Başakşehir'de Korkunç Kaza: Tanker 12 Araca Çarptı

Son dakika haberi İstanbul'dan geldi. Başakşehir'de korkunç bir kaza meydana geldi.
Edinilen son dakika bilgilerine göre İstanbul'un Başakşehir İlçesinde arıza yapan tankerini tamir etmek isteyen sürücü yol kenarında durdu. Sürücü aracın altında girdiği sırada tanker bir anda kaymaya başladı. Aracın altındaki sürücü, tankerin kayması sonucu yaralanırken, kayarak yola çıkan tanker 12 araca çarptı.
Yaşanan korkunç olay sonrası bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler çalışma başlattı.
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