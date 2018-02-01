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İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa 2018 Hac Kura Sonuçları

Diyanet İşleri Başkanlığı 2018 Hac Kura sonuçları 21.00'de açıklanıyor. Kura işlemi bugün saat 11.00'de başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı konuyla ilgili beklenen duyuruyu yayımladı. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa İl Müftülükleri de sonuçların açıklanmasından kısa süre sonra resmi müftülük siteleri üzerinden hacı adaylarının erişim sağlaması için sonuç bağlantısını paylaştı. 

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İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa 2018 Hac Kura Sonuçları

Diyanet İşleri Başkanlığı 2018 Hac Kura sonuçları 21.00'de açıklanıyor. Kura işlemi bugün saat 11.00'de başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı konuyla ilgili beklenen duyuruyu yayımladı. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa İl Müftülükleri de sonuçların açıklanmasından kısa süre sonra resmi müftülük siteleri üzerinden hacı adaylarının erişim sağlaması için sonuç bağlantısını paylaştı. 

01 Şubat 2018 Perşembe 16:27
İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa 2018 Hac Kura Sonuçları
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İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa Hac Kura Sonuçları

Hacı adaylarının heyecanla beklediği gün geldi çattı. Kutsal toprakları ziyaret ederek hac ibadetini yerine getirmek isteyen binlerce hacı adayı Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yapacağı sonuç duyurusunu beklemeye koyuldu. Bu yıl 80 bin hacı adayının DİB tarafından hacca götürülmesi planlanıyor. Peki sonuçlar ne zaman açıklanacak? Diyanet İşleri Başkanlığı 2018 Hac Kura sonuçlarını başkanlığın resmi sitesi üzerinden bugün saat 21.00'de açıklayacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı 2018 Hac Kura sonuçları 21.00'de açıklanıyor. Kura işlemi bugün saat 11.00'de başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı konuyla ilgili beklenen duyuruyu yayımladı. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa İl Müftülükleri de sonuçların açıklanmasından kısa süre sonra resmi müftülük siteleri üzerinden hacı adaylarının erişim sağlaması için sonuç bağlantısını paylaştı. 

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi sitesinden yapılan duyuruda Hac Kura Sonuçlarının Bugün saat 21.00'den itibaren sorgulanabileceği, kura çekilişinin 11.00'de başladığı bildirildi. 2018 Hac Kura Sonuçlarına göz atmak için lütfen TIKLAYIN

DİB duyuruları, Diyanet İşleri Başkanlığı Personel alımları, Hac ve Umre ziyaretleri ve daha fazlası hakkında bilgi sahibi olmak için lütfen TIKLAYIN.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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HacHac Kura Sonuçları2018 Hac Kura Sonuçları
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