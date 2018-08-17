İŞSİZLİK VE BORÇLULUK ÖLDÜRÜYOR

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, işsizlik ve çalışma koşullarının güvencesizliği nedeniyle yaşanan intiharların belirlenmesi ve özellikle genç emek üzerindeki üretim alanında yaşanan baskıların tespit edilmesi amacıyla araştırma komisyonu kurulmasını istedi. Bingöl, “Uzun çalışma süreleri, ağır ve aşırı çalışma, yoğun çalışma, iş baskısı, geçici işlerde çalışma, iş stresi, düşük ücret, ücretsiz fazla mesai, performans sistemi gibi çalışma koşulları işçilerin yaşamını ciddi olarak tehdit etmektedir. 2013 yılında en az 15 işçi, 2014 yılında en az 25 işçi, 2015 yılında en az 59 işçi, 2016 yılında en az 90 işçi, 2017 yılında ise en az 89 işçi işyeri içinde (işyeri dışında ise işe bağlı olarak) intihar ederek yaşamını yitirmiştir” dedi.

BORÇ, MOBBİNG VE İŞSİZLİK ÖLDÜRÜYOR

İşçi intiharlarının en önemli nedenlerin borç, mobbing ve işsizlik olduğunu vurgulayan CHP’li Bingöl, “İşçi intiharları, Türkiye’deki işsizlik rakamları ile paralel bir artış göstermektedir. AKP iktidarı ile olgunlaşan güvencesizleştirme politikalarıyla birlikte birçok öğretmenin ataması yapılmamış, eğitim sistemi öğretmenler ve öğrenciler de içinde olmak üzere alınıp satılan bir meta haline getirilmiştir. Ülkemizde banka çalışanlarından güvenlik emekçilerine, çiftçilerden inşaat işçilerine kadar birçok intihar yaşanmaktadır” dedi.

TÜRKİYE’DEKİ İŞSİZ SAYISI SON 10 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE

AKP iktidarıyla Türkiye’deki işsiz sayısı son 10 yılın en yüksek düzeyine ulaştığını belirten Bingöl, şöyle devam etti:

“OECD’nin Mart 2018 verilerine göre OECD ülkeleri arasında en yüksek işsizlik 20,1 ile Yunanistan’da görülürken bu sırayı İspanya, İtalya ve Türkiye izlemektedir. Türkiye genelinde 15 yaş ve üstünde işsiz sayısı 2018 yılı Nisan ayı döneminde 3 milyon 291 bine ulaşmıştır. İşsizlik oranı ise 9.6 olmuştur. Umudunu kaybetmiş, çalışmaya hazır yurttaşlarımız ve zamana bağlı eksik istihdam edilenler de dahil edildiğinde gerçek işsizlik oranı yüzde 17.3’e, gerçek işsiz sayısı ise 5 milyon 872 bine ulaşmaktadır.”

“ERTELENMİŞ BİR İŞSİZ ORDUSU VAR”

Bingöl, üniversitelerde artan öğrenci sayısının ertelenmiş bir işsiz ordusu oluşturduğuna dikkat çekerek, Türkiye’de son 10 yılda öğrenci sayısının üç kat arttığını vurguladı. YÖK’ün verilerine göre, Türkiye’de önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitim düzeyinde yaklaşık 7 milyona yakın üniversite öğrencisi bulunduğuna değinen Bingöl, “Son 10 yılda üniversite öğrencisi sayısının 2 milyondan 7 milyona çıktığı Türkiye, ‘diplomalı işsizler ülkesi’ olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir” dedi.

“GENÇLER VE EMEKÇİLER CANINDAN OLUYOR”

Bingöl, hükümetin 16 yıldır işsizlikle ilgili politika üretememesinin gençliğin ve emekçinin canına mal olduğunun açıkça görüldüğünü belirterek, şunları söyledi:

“İşçilerin büyük mücadeleler sonucunda elde ettikleri 8 saat çalışma ve sendikalı olma hakları ellerinden alınmış, her geçen gün güvencesiz çalışma koşullarıyla yaşamları daha da kötü hale getirilmiştir. İşe bağlı intiharların önlenmesi için öncelikle bu intiharların iş cinayeti olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. İşe bağlı intiharların iş cinayeti olarak kabul edilebilmesi, gençlik üzerinde işsizliğin yarattığı psikolojik sebeplerin araştırılması ve tüm bunların yarattığı vahim sonuçların önüne geçilmesi için gerekli önlemlerin alınması amacıyla bir Meclis araştırması açılması şarttır.”