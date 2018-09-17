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İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2018 yılı Haziran ayı işsizlik rakamlarını açıkladı. Açıklanan verilere göre haziran ayı işsizlik oranı % 10,2 oldu. 2018 Mayıs ayı işsizlik rakamı ise yüzde 9,7 olarak açıklanmıştı

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İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2018 yılı Haziran ayı işsizlik rakamlarını açıkladı. Açıklanan verilere göre haziran ayı işsizlik oranı % 10,2 oldu. 2018 Mayıs ayı işsizlik rakamı ise yüzde 9,7 olarak açıklanmıştı

17 Eylül 2018 Pazartesi 09:42
İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2018 yılı Haziran ayı işsizlik rakamlarını açıkladı. Açıklanan verilere göre haziran ayı işsizlik oranı % 10,2 oldu. 2018 Mayıs ayı işsizlik rakamı ise yüzde 9,7 olarak açıklanmıştı.

Nisan ayında işsizlik oranı % 9.6 olarak gerçekleşmiş ve işsizlik oranı 2016 Mayıs’tan bu yana ilk kez tek haneli rakamlara gerilemişti.

İSTİHDAM ORANI YÜZDE 48,4 OLDU

İstihdam edilenlerin sayısı 2018 yılı Haziran döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 611 bin kişi artarak 29 milyon 314 bin kişi, istihdam oranı ise 0,4 puanlık artış ile %48,4 oldu.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 133 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 744 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin %19,2’si tarım, %19,6’sı sanayi, %7,2’si inşaat, %54’ü ise hizmet sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,9 puan, inşaat sektörünün payı 0,4 puan azalırken, sanayi sektörünün payı 0,8 puan, hizmet sektörünün payı 0,4 puan arttı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 17.09.2018 11:46
Anahtar Kelimeler:
işsizlik rakamları açıklandı
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