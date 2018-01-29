İşsizlere 1610 TL'ye Kadar Maaş Verilecek! İşsizlik Maaşı Ne Kadar Süre Alınabilir?

İşsizlik Maaşı almaya başlayan ya da almayı düşünen vatandaşların merak ettiği konulardan birisi de işsizlik maaşının ne kadar süre alınabileceği , peki işsizlik maaşı neye göre belirleniyor , kim ne kadar işsizlik maaşı alabiliyor? İşte detaylar. İşsizlik maaşı almak isteyen kişinin son 120 gün içerisinde prim ödemiş ve son 3 senede 600 gün işsizlik primi yatırmış olması gerekiyor.

İşsizlik maaşı almak isteyen bir kişi işsiz kaldıktan sonra 30 gün içerisinde başvuru yapmak zorundalar. Başvuru işlemleri www.iskur.gov.tr üzerinden yapılabiliyor. 2018 yılında en düşük işsizlik maaşı 805 lira 44 kuruş olurken, en yüksek işsizlik maaşı 1610 TL 88 kuruş oldu. İşsizlik maaşının belirlenmesinde maaş alacak kişinin çalıştığı zamanda ödenen sigorta primleri belirleyici unsur oluyor.

600 gün sigortalı çalışan ve işsiz kalan kişi 180 gün, 900 gün sigortalı çalışan ve işsiz kalan kişi 240 gün işsizlik maaşı alabiliyor. 1080 gün ve daha fazla çalışmış kişiler 300 güne kadar işsizlik ödeneğinden faydalanabiliyor. İşsizlik maaşına ilişkin detaylı bilgi www.iskur.gov.tr adresinden öğrenilebiliyor.

İşsizlik ödeneğinin ödenmesi

İlk işsizlik ödeneği ödemesi, ödeneğe hak kazanılan tarihi izleyen ayın sonuna kadar yapılmaktadır. Sigortalı işsizler, TC Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı ile birlikte her hangi bir PTT şubesine başvurarak işsizlik ödeneklerini alabilirler.

İşsizlik ödeneğinin kesildiği haller

İşsizlik ödeneği almakta iken;

§ İŞKUR tarafından teklif edilen mesleklerine uygun ve son çalıştıkları işin ücret ve çalışma koşullarına yakın ve ikamet edilen yerin belediye mücavir alanı sınırları içinde bir işi haklı bir nedene dayanmaksızın reddedenlerin ödenekleri tekrar başlatılmamak üzere kesilmektedir.

§ Çalışma hayatını inceleme ve denetleme yetkisine haiz müfettişlerce veya kamu idarelerinin denetim elemanları tarafından yapılan denetimlerde Kurumumuzdan işsizlik ödeneği aldığı dönemde kayıt dışı olarak çalıştığı tespit edilenlerin işsizlik ödenekleri tekrar başlatılmamak üzere kesilmektedir.

§ İşsizlik ödeneği aldığı süre içinde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almaya başlayanların ödenekleri “Emeklilik” gerekçesiyle yaşlılık aylığını almaya başladığı tarih itibarıyla kesilir.

§ İŞKUR tarafından önerilen meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimini haklı bir neden göstermeden reddeden veya kabul etmesine karşın devam etmeyen ve haklı bir nedene dayanmaksızın Kurum tarafından yapılan çağrıları zamanında cevaplamayan, istenilen bilgi ve belgeleri öngörülen süre içinde vermeyenlerin işsizlik ödenekleri kesilmektedir. Ancak, bu hallerin sona ermesi durumunda, ödemelere yeniden başlanmaktadır. Ödemenin süresi başlangıçta belirlenmiş olan toplam hak sahipliği süresinin sona erdiği tarihi geçememektedir.

İşsizlik ödeneğinden yapılan kesintiler

İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi değildir, nafaka borçları dışında haciz ve başkasına devredilemez.

Sağlık hizmetinden yararlanma

İşsizlik ödeneği alanlar genel sağlık sigortası kapsamında olup bakmakla yükümlü olduğu kişiler de genel sağlık sigortalısı kapsamında sağlık hizmetlerinden yararlanabilmektedir. İşsizlik ödeneği ödenirken, ilgililer adına sadece genel sağlık sigortası primleri yatırıldığı için, emeklilik yönünden dikkate alınmamaktadır.

İşsizlik ödeneği alırken yapılması gerekenler

İşsizlik ödeneği alınan süre içinde; ikamet adresinin değişmesi, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı alınması, yetkili sağlık kuruluşunca istirahatli kılınması, silahaltına alınılması, yurtdışına çıkılması, bir işte çalışmaya başlanması ve mahkeme kararıyla işe iade edilmesi hallerinde durum en yakın İŞKUR birimine 15 gün içinde bildirmelidir Sigortalı işsiz kendi kusuru ve bilgilerdeki eksiklik veya yanlışlık nedeniyle yapılan fazla ödemeleri yasal faizi ile birlikte ödemek zorundadır.

İşsizlik sigortası prim miktarı

İşsizlik sigortası primi, sigortalının prime esas aylık brüt kazançların üzerinden hesaplanan % 1 sigortalı, % 2 işveren ve %1 Devlet payından oluşmaktadır. İsteğe bağlı işsizlik sigortası primini ödeyenlerden ise % 1 sigortalı ve % 2 işveren payı alınmaktadır.

KPSSCAFE - ANKARA