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İsrail Polisi 2 Türk Vatandaşını Gözaltına Aldı

Görgü tanıklarından elde edilen bilgilere göre, Türk Bayrağı baskılı tişört giyen ve fes takan, aralarında çocuklarında bulunduğu bir grup Türk vatandaşı Mescid-i Aksa'ya çıkan Pamukçular Çarşısı'nda İsrail Polisince Harem-i Şerif'e girişinde önlendi.

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İsrail Polisi 2 Türk Vatandaşını Gözaltına Aldı

Görgü tanıklarından elde edilen bilgilere göre, Türk Bayrağı baskılı tişört giyen ve fes takan, aralarında çocuklarında bulunduğu bir grup Türk vatandaşı Mescid-i Aksa'ya çıkan Pamukçular Çarşısı'nda İsrail Polisince Harem-i Şerif'e girişinde önlendi.

22 Aralık 2017 Cuma 21:29
İsrail Polisi 2 Türk Vatandaşını Gözaltına Aldı

İsrail Polisi 2 Türk Vatandaşını Gözaltına Aldı

Görgü tanıklarından elde edilen bilgilere göre, Türk Bayrağı baskılı tişört giyen ve fes takan, aralarında çocuklarında bulunduğu bir grup Türk vatandaşı Mescid-i Aksa'ya çıkan Pamukçular Çarşısı'nda İsrail Polisince Harem-i Şerif'e girişinde önlendi.

İsrail polisinin, Türk vatandaşlarını durdurarak Türk bayrağı tişörtlerini çıkarmaları aksi takdirde Mescid-i Aksa'ya giremeyeceklerini söylediği bildirildi.  Bunun üzerine tepki gösteren grup ile polis arasında arbede yaşandı. Yaşanan arbedenin ardından İsrail polisi iki türk vatandaşını yaka paça gözaltına aldı. Gözaltına alınan Türklerin Mescid-i Aksa'yı ziyaret için Belçika'dan geldikleri ve Türkiye ve Belçika vatandaşı oldukları öğrenildi. İsrail polisinden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken, gözaltındaki türklerin Mehmet Kargılı ve Abdullah Kızılırmak olduğu öğrenildi.

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Son Güncelleme: 22.12.2017 21:39
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IsrailIsrail PolisiIsrail Polisi Türk Vatandaşlarını Gözaltına Aldı
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