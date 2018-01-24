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Isparta'da Motosiklet Kazası! 2 Kişi Feci Şekilde Can Verdi

Isparta'da korkunç kaza! Motosikletle yolculuk yapan iki kişi feci şekilde can verdi. Üniversite öğrencisi ve bir motor kulübünün başkanı olduğu öğrenilen Kaplan ile onunla seyahat eden Ergin'in cansız bedenleri morga kaldırıldı.

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Isparta'da Motosiklet Kazası! 2 Kişi Feci Şekilde Can Verdi

Isparta'da korkunç kaza! Motosikletle yolculuk yapan iki kişi feci şekilde can verdi. Üniversite öğrencisi ve bir motor kulübünün başkanı olduğu öğrenilen Kaplan ile onunla seyahat eden Ergin'in cansız bedenleri morga kaldırıldı.

24 Ocak 2018 Çarşamba 11:37
Isparta'da Motosiklet Kazası! 2 Kişi Feci Şekilde Can Verdi

Isparta'da Motosiklet Kazası! 2 Kişi Feci Şekilde Can Verdi 

Isparta'da korkunç kaza! Motosikletle yolculuk yapan iki kişi feci şekilde can verdi. Üniversite öğrencisi ve bir motor kulübünün başkanı olduğu öğrenilen Kaplan ile onunla seyahat eden Ergin'in cansız bedenleri morga kaldırıldı.

Isparta'da Oğuz Volkan Kaplan isimli vatandaşın kullandığı motosiklet, Kolçelik Kavşağında yol kenarındaki bir direğe çarptı. Kazada Sürücü Kaplan ile motosikletin arkasında onunla birlikte seyahat eden Süleyman Ergin feci şekilde can verdi. 

İncelemenin ardından Kaplan ve Ergin'in cansız bedenleri , Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastaneis morguna kaldırıldı. Kaplan'ın bir üniversite öğrencisi ve bir motor kulübü başkanı olduğu belirtildi. 

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