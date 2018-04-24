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Isparta'da İğrenç Olay! 6 Çocuk Babası Adam, 17 Yaşındaki Zihinsel Engelli Erkeğe ...

Isparta'da 17 yaşındaki zihinsel engelli erkek çocuğuna tecavüz ettiği iddia edilen adam, evde yarı çıplak vaziyette yakalandı. Vatandaşlar adamı linç etmek istedi.

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Isparta'da İğrenç Olay! 6 Çocuk Babası Adam, 17 Yaşındaki Zihinsel Engelli Erkeğe ...

Isparta'da 17 yaşındaki zihinsel engelli erkek çocuğuna tecavüz ettiği iddia edilen adam, evde yarı çıplak vaziyette yakalandı. Vatandaşlar adamı linç etmek istedi.

24 Nisan 2018 Salı 15:02
Isparta'da İğrenç Olay! 6 Çocuk Babası Adam, 17 Yaşındaki Zihinsel Engelli Erkeğe ...

Isparta'da 17 yaşındaki zihinsel engelli erkek çocuğuna tecavüz ettiği iddia edilen adam, evde yarı çıplak vaziyette yakalandı. Vatandaşlar adamı linç etmek istedi.

Isparta'da küçük yaştaki zihinsel engelli çocuğua cinsel istismarda bulunduğu iddiası üzerine polis harekete geçti. Eşinden ayrıldığı iddia edilen 6 çocuk babası 47 yaşındaki T.K. yarı çıplak vaziyette evde yakalandı. Berberinde 17 yaşındaki zihinsel engelli genci de gören polis ekipleri çevredeki vatandaşların beyanları üzerine şahsı gözaltına aldı.

Şüpheli şahıs gözaltına alındığı esnada durumu öğrenen vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. Araya giren polis ekipleri şahsı güçlükle polis otosuna kadar götürebildi. T.K. isimli sapığın zihinsel engelli erkek çocuğuna defalarca tecavüz ettiği öne sürülürken, psikolog eşliğinde ifadesi alınan çocuğun da tecavüzü doğruladığı iddia edildi. Halen gözaltında tutulan şahsın emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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