İŞKUR'dan Gençlere 10 Bin TL Yardım! Tarih Belli Oldu!

10 Bin lira mesleki eğitim yardım ücreti hangi tarihlerde verilecek. 24 Haziran 2018 tarihinden önce seçim vaatleri kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, İŞKUR tarafından gençlere 10 Bin liraya kadar mesleki eğitim yardımı verileceğini açıklamıştı. Bakan Sarıeroğlu, açıklamasında gençlerin arzu ettikleri meslek kurslarından faydalanabilmeleri için 10 bin liraya kadar kupon sistemiyle destek verileceğini, ilk ödemelerin Temmuz ayı ile başlayacağını söylemişti.

KUPON SİSTEMİ NASIL OLACAK?

-Bu proje kapsamında mesleki eğitim almamış ve iş bulamayan gençlerin istihdama katılması sağlanacak.

- Uygulama İŞKUR tarafından yürütülecek.

- Gençlere, başta bilişim sektörü olmak üzere geleceğin mesleklerini öğrenmek için eğitim verilecek.

- Eğitimleri özel kurumlar verecek ve eğitimin içeriğini işverenler belirleyecek.

- Yeni modelle işverenlerin talep ettiği nitelikli işgücü yaratılacak.

- Eğitim görecek gençlere devlet 10 bin liralık kupon verecek.

- Gençler bu kuponları eğitim kurumlarında kullanarak, istedikleri yerde ve istedikleri şartlarda eğitim alabilecek.

- Eğitim görenlere cep harçlığı da verilecek.

- Eğitim sonrası gençler işe yerleştirilecek.

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