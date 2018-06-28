Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

İŞKUR'dan Gençlere 10 Bin TL Yardım! Tarih Belli Oldu!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, müjdeli haberi verdi. Gençlere mesleki eğitim için İŞKUR tarafından 10 bin liraya kadar kurs desteği verilecek. Bakan Sarıeroğlu , açıklamayı Mayıs ayı içerisinde yapmıştı.

banner396

İŞKUR'dan Gençlere 10 Bin TL Yardım! Tarih Belli Oldu!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, müjdeli haberi verdi. Gençlere mesleki eğitim için İŞKUR tarafından 10 bin liraya kadar kurs desteği verilecek. Bakan Sarıeroğlu , açıklamayı Mayıs ayı içerisinde yapmıştı.

28 Haziran 2018 Perşembe 20:47
İŞKUR'dan Gençlere 10 Bin TL Yardım! Tarih Belli Oldu!

10 Bin lira mesleki eğitim yardım ücreti hangi tarihlerde verilecek.  24 Haziran 2018 tarihinden önce seçim vaatleri kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, İŞKUR tarafından gençlere 10 Bin liraya kadar mesleki eğitim yardımı verileceğini açıklamıştı. Bakan Sarıeroğlu, açıklamasında gençlerin arzu ettikleri meslek kurslarından faydalanabilmeleri için 10 bin liraya kadar kupon sistemiyle destek verileceğini, ilk ödemelerin Temmuz ayı ile başlayacağını söylemişti. 

KUPON SİSTEMİ NASIL OLACAK?

-Bu proje kapsamında mesleki eğitim almamış ve iş bulamayan gençlerin istihdama katılması sağlanacak.

- Uygulama İŞKUR tarafından yürütülecek.

- Gençlere, başta bilişim sektörü olmak üzere geleceğin mesleklerini öğrenmek için eğitim verilecek.

- Eğitimleri özel kurumlar verecek ve eğitimin içeriğini işverenler belirleyecek.

- Yeni modelle işverenlerin talep ettiği nitelikli işgücü yaratılacak.

- Eğitim görecek gençlere devlet 10 bin liralık kupon verecek.

- Gençler bu kuponları eğitim kurumlarında kullanarak, istedikleri yerde ve istedikleri şartlarda eğitim alabilecek.

- Eğitim görenlere cep harçlığı da verilecek.

- Eğitim sonrası gençler işe yerleştirilecek.

GELİŞMELERİ TAKİP ETMEK İÇİN GRUBUMUZA KATILABİLİRSİNİZ. KATILIM İÇİN TIKLAYIN.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 28.06.2018 22:03
Anahtar Kelimeler:
Gençlere 10 Bin TlGençlere 10 Bin Tl Yardım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
menaf 29 dakika önce

bu kuponu almak ıcın ne yapmamız gerekıyor bılgısı olan paylasırsa sevınırım

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
YKS Öncesi Ankara Valiliği'nden Duyuru!
YKS Öncesi Ankara Valiliği'nden Duyuru!
2018 CTE Tayin Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
2018 CTE Tayin Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
ÖSYM'den Sınav Öncesi Yeni YKS Duyurusu! (Onay İşlemleri 2 ile 9 Temmuz'da)
ÖSYM'den Sınav Öncesi Yeni YKS Duyurusu! (Onay İşlemleri 2 ile 9 Temmuz'da)

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim