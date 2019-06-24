İŞKUR Müdürü'nden Şok Açıklamalar!

Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul’da yenilenen seçimleri bu kez ezici farkla kazanması AK Parti içinde tartışma yaratırken, İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya’nın Araf Suresi’nden alıntı yaptığı tweet dikkat çekti. Uzunkaya, “İçimizdeki beyinsizler yüzünden sen bizleri helak etme Allah’ım. Hak ve hakikat namına,aziz milletim ve ülkem için ihlasla çalışanlar her daim kazanmakta. Riyakar mütekebbirlerse,hiç kazanmadıki. Artık başarısızlıkların müsebbipleriyle.. çözüm ve çıkış yolları konuşulmasın” dedi.

İŞKUR Müdürü Cafer Uzunkaya daha sonra gelen tepkiler üzerine attığı tweeti sildi.

İşte o tweet;

İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma CHP Mersin Milletvekili ve Adalet Komisyonu Başkanı Alpay Antmen'den tepki geldi. Alpay Antmen , İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya'nın paylaşımını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşarak, "5 milyona yakın insanımız işsiz, iş arıyor. İş Kur Genel Müdürü ise onlara iş bulmak yerine İstanbul seçimleri sonrası "içimizdeki beyinsizler yüzünden sen bizleri helak etme Allah'ım" diyor." şeklinde yorum yaptı.

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, İŞKUR Genel Müdürü'nün seçimle ilgili açıklamalarına tepki gösterdi. İşsizlik rakamlarının alıp yürüdüğü bir dönemde olduğumuzu, fakat İŞKUR Genel Müdürünün seçimlerle uğraştığını söyleyen Fahrettin Yokuş, işsizliksorununun çözümü için adım atması gereken İŞKUR Genel Müdürü'nün bir siyasetçi gibi adım atmasının yanlış olduğunu söyledi.

Fahrettin Yokuş, gençlerin sesini dinlemeyen, onların sorunlarına kulak tıkayan iktidarların her zaman kaybetmeye mahkum olduklarını, İstanbul seçimlerinde dahi bunun görülebileceğini söyledi. Genç işsizlerin AK Parti hükümetine tepkili olduklarını, Suriyeli meselesi ve İşsizlik gibi konuların gençlerin psikolojisini bozmaya başladığını belirten Yokuş, "İŞKUR Genel Müdürü olan beyefendi, sosyal medya hesabından kalkmış, seçim yorumluyor .Sen önce gençlerimize bir iş bul. Gençlerimiz işsiz , mutsuz, huzursuz geziyor. Yüzleri gülmüyor bizim çocuklarımızın. Evlatlarımız huzursuz ey İŞKUR Genel Müdürü. Sana ne İstanbul seçimlerinden? Senin işin bu mu? Sen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı mısın, AK Parti İstanbul il yönetiminden misin, sen devlet memurusun, seçim yorumlamak sana düşmez. Hadi oradan...' dedi.

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