İŞKUR kayıtlı işsiz sayısını açıkladı: 3 milyon 775 bin 660

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) tarafından açıklanan veriye göre, Ocak 2018 itibariyle kayıtlı işsiz sayısı 3 milyon 775 bin 660 kişi.

İŞKUR, ocak ayı kayıtlı işsiz sayısının sayısının 3 milyon 775 bin 660 kişi olduğunu açıkladı.

İŞKUR verilere göre kayıtlı işsizlerin yüzde 49'unu erkekler, yüzde 51'ini kadınlar oluşturuyor.

İşsizlerin üzde 30'u ise 15-24 yaş grubunda.

Kayıtlı işsizlerin mesleklerinde birinci sırada satış danışmanlığı gelirken, bunu büro memurluğu ve servis elemanlığı izledi.

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