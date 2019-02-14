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İŞKUR kayıtlı işsiz sayısını açıkladı: 3 milyon 775 bin 660

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) tarafından açıklanan veriye göre, Ocak 2018 itibariyle kayıtlı işsiz sayısı 3 milyon 775 bin 660 kişi.

İŞKUR kayıtlı işsiz sayısını açıkladı: 3 milyon 775 bin 660

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) tarafından açıklanan veriye göre, Ocak 2018 itibariyle kayıtlı işsiz sayısı 3 milyon 775 bin 660 kişi.

14 Şubat 2019 Perşembe 15:07
İŞKUR kayıtlı işsiz sayısını açıkladı: 3 milyon 775 bin 660

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) tarafından açıklanan veriye göre, Ocak 2018 itibariyle kayıtlı işsiz sayısı 3 milyon 775 bin 660 kişi.

İŞKUR, ocak ayı kayıtlı işsiz sayısının sayısının 3 milyon 775 bin 660 kişi olduğunu açıkladı.

İŞKUR verilere göre kayıtlı işsizlerin yüzde 49'unu erkekler, yüzde 51'ini kadınlar oluşturuyor.

İşsizlerin üzde 30'u ise 15-24 yaş grubunda.

Kayıtlı işsizlerin mesleklerinde birinci sırada satış danışmanlığı gelirken, bunu büro memurluğu ve servis elemanlığı izledi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 14.02.2019 18:04
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Murat KAYA 5 saat önce

Iskura işsizlik için başvuranları değil hiç çalışmayan oraya başvurmayan insanları tespit edin devlet bunu yapsın

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MUHARREM 4 saat önce

İşkura iş için başvuru yapmıyorum bile işkurun bi işe yaradığı yok

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