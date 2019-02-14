İŞKUR kayıtlı işsiz sayısını açıkladı: 3 milyon 775 bin 660

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) tarafından açıklanan veriye göre, Ocak 2018 itibariyle kayıtlı işsiz sayısı 3 milyon 775 bin 660 kişi.
İŞKUR, ocak ayı kayıtlı işsiz sayısının sayısının 3 milyon 775 bin 660 kişi olduğunu açıkladı.
İŞKUR verilere göre kayıtlı işsizlerin yüzde 49'unu erkekler, yüzde 51'ini kadınlar oluşturuyor.
İşsizlerin üzde 30'u ise 15-24 yaş grubunda.
Kayıtlı işsizlerin mesleklerinde birinci sırada satış danışmanlığı gelirken, bunu büro memurluğu ve servis elemanlığı izledi.
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA
Iskura işsizlik için başvuranları değil hiç çalışmayan oraya başvurmayan insanları tespit edin devlet bunu yapsın
İşkura iş için başvuru yapmıyorum bile işkurun bi işe yaradığı yok