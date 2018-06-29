İŞKUR Kadınlara Aylık 400 Lira Yardım Verecek! İşte Şartlar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, kadınlara aylık 400 TL İŞKUR tarafından yardımda bulunulanacağını açıklamıştı. Kadın istihdamına yönelik çalışmalara hız verileceğini açıklayan Çalışma Bakanı, seçim öncesinde yeni projelerin gündemde olduğunu açıklamıştı. Kadınlara yönelik geri ödemesiz 400 TL'lik yardım için çalışmalar başladı.

Bakan Sarıeroğlu, 2-5 yaş aralığında çocuk sahibi olan kadınların İŞKUR iş Başı Eğitim ve Mesleki Eğitim Kurs ve Programlarına katılmaları halinde şu an verilen hali hazırdaki cep harclığının yanı sıra 400 TL'lik fazla ödeme alacaklarını bu ödemenin diğer ödemeler gibi geri ödemesiz olacağını bildirmişti. Bakan Sarıeroğlu, "Yeni bir uygulamaya geçtik, eğer çocuğunuz varsa, bu sebeple işe gidemiyorsanız, eğitime gidemiyorsanız, 2-5 yaş arasında bakım ihtiyacı olan çocuğu olan hanımlar İŞKUR iş başı eğitim programlarına, mesleki eğitim kurslarına katılırlarsa burada verilen normal cep harclığının yanı sıra ekstra 400 TL'lik çocuk bakım desteği de alacaklar' demişti .

İş Başı Eğitim ve Mesleki Eğitim Kurs ve Programları İŞKUR resmi internet sitesinden takip edilebiliyor.

İş Başı Eğitim Programlarına başvuru için şartlar aşağıdaki gibi :

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARINDAN YARARLANMA ŞARTLARI



Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

15 yaşını tamamlamış olmak,

İşverenin birinci veya ikinci dereceden kan hısmı veya eşi olmamak,

Emekli olmamak,

Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak,

Program başlangıcından önceki son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olma

İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak,

Yukarıdaki şartları sağlayan ve programa devam etmelerine engel durumları bulunmayan öğrenciler de programlara katılabilirler.

Ayrıca tarımsal faaliyette bulunanlar ile isteğe bağlı sigortalı sayılanlar, sosyal yardım, engelli maaşı ile dul ve yetim aylığı alanlar da işbaşı eğitim programından yararlanabilirler.



İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARINDA KARŞILANABİLECEK GİDERLER



Katılımcı zaruri gideri (Günlük 61,65 TL, öğrenciler için 46,23, işsizlik ödeneği alanlar için 30,82 TL)

Geleceğin meslekleri olarak belirlenecek mesleklerde düzenlenen programlarda katılımcılara 75 TL zaruri gider ödenecektir.

Sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenecek işbaşı eğitim programlarına katılan kadınların bakmakla yükümlü oldukları 2-5 yaş arası çocukları için aylık 400 TL bakım desteği program süresince karşılanacaktır.

İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası Primi

Genel Sağlık Sigortası Prim Giderleri

BAŞVURU YERİ VE ZAMANI



81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile hizmet merkezlerine istenildiği zaman başvuru yapılarak iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanarak programa katılabilirsiniz.





KPSSCAFE - ANKARA