İŞKUR İşsizlik Maaşı Alanlar Dikkat! Tüm-İş'den Önemli Uyarı!

İşsizlik Maaşıyla İlgili Tüm-İş'den Önemli Uyarı! 'İcralık Oluyorlar'

Tüm İşçi Sendikaları (TÜM-İş) Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Şahin, bazı İŞKUR memurlarının işsizlik maaşı bedeliyle ilgili yanlış hesaplama yaptığını, bu yanlış hesaplamanın işsiz kalan kişilere icra yoluyla ödettirildiğini söyledi.

Genel Başkanı Şahin, işçinin maaşından kesilen işsizlik fonu bedelinin ödenmesinde İŞKUR kaynaklı sorunlar olduğunu, memurların yanlış hesaplamalarından kaynaklı , işçilerin mağduriyet yaşadığını söyledi. Şahin, "İşkur aracılığıyla işçinin maaşından bir miktar bedel fona kesiliyor. İşsizlik fonu dediğimiz fon aracılığıyla işçiler bir gün işsiz kalacak olursa işsizlik maaşı alıyorlar. İşçinin maaşından kesilen bu bedellerin, işsiz kaldığında işçiye dönüşü esnasında İşkur görevlileri hesaplama hatası yapıyor ve işçiye örneğin 2 bin 300 TL ödenmesi gerekirken, 3 bin TL ödeniyor. İşçi de işsizlik maaşı diye bu bedeli alıyor; bir işçinin aylık netleri ve o maaşları hesaplaması mümkün değil.

Daha sonra nasıl oluyorsa bu yanlışlarının farkına varıyorlar ve maalesef hiçbir uyarı ya da ihtarda bulunmadan; avukat kılıklı bir takım kişilere de bu yetkiyi vererek, işçiler icra ile muhatap kılınıyor. İşçinin parasından oluşturulan fon işçiye zulme dönüştürülüyor. Yanlış hesap yapan memurun hiçbir kabahati yok. İşçi sanki isteyerek ve bilerek fazla gelen bir parayı almış gibi yanlış hesap yapılan bir ödemenin icrası ile muhatap oluyor" dedi. İşçilerin konuyla ilgili suç duyurusunda bulunması gerektiğini söyleyen Şahin, "Bu avukatların arayıp işçileri, 'Devletle oyun olmaz sizi hapis yatırırız' şeklinde tehdit etmelerini kayıt altına alıp sosyal medya aracılığıyla ifşa ettirmeyin bize. Kurumları uyarıyoruz, lütfen talimatı verip düzgün işsizlere düzgün davransınlar ya da bu, yanlışı yapanların ödemesi gereken bir bedel olsun. Bu bedeli kimse işçiye ödettirmesin, buna kimsenin hakkı yok" dedi.

KPSSCAFE - ANKARA