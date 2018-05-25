İŞKUR İl Müdürü Bugün FETÖ'den Gözaltına Alındı

Son dakika haberi Manisa'dan geldi. Edinilen bilgilere göre İŞKUR Müdürü FETÖ'den gözaltına alındı.

Çalışma ve İş Kurumu Manisa İl Müdürü, Yalova merkezli devam eden Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yapılan inceleme sonucunda gözaltına alındı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında başlatılan ve yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2016 Aralık ayından itibaren Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü olarak görev yapmakta olan S.A. polis ekipleri tarafından bugün gözaltına alındı.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alındıktan sonra Manisa Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen S.A., daha sonra Manisa İl Emniyet Müdürü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yalova'ya götürülen İl Müdürü S.A.'nın kentte daha önce görev yaptığı dönemde FETÖ/PDY ile bağlantısının olduğu iddia edildi.

Emniyete getirilen S.A.'nın ifadesi alınacak.

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