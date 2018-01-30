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İSKİ'den Açıklama Geldi! 20 Saat Su Verilemeyecek (31 Ocak 1 Şubat Su Kesintileri)

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından İstanbul'lu vatandaşları yakından ilgilendiren duyuru bugün yapıldı. İSKİ'den yapılan duyuruda Avcılar-Sefaköy isale hattında deplase çalışması olduğu bu yüzden 20 saat boyunca belli bölgelere su verilemeyeceği bildirildi.

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İSKİ'den Açıklama Geldi! 20 Saat Su Verilemeyecek (31 Ocak 1 Şubat Su Kesintileri)

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından İstanbul'lu vatandaşları yakından ilgilendiren duyuru bugün yapıldı. İSKİ'den yapılan duyuruda Avcılar-Sefaköy isale hattında deplase çalışması olduğu bu yüzden 20 saat boyunca belli bölgelere su verilemeyeceği bildirildi.

30 Ocak 2018 Salı 19:13
İSKİ'den Açıklama Geldi! 20 Saat Su Verilemeyecek (31 Ocak 1 Şubat Su Kesintileri)
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İSKİ'den Açıklama Geldi! 20 Saat Su Verilemeyecek

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından İstanbul'lu vatandaşları yakından ilgilendiren duyuru bugün yapıldı. İSKİ'den yapılan duyuruda Avcılar-Sefaköy isale hattında deplase çalışması olduğu bu yüzden 20 saat boyunca belli bölgelere su verilemeyeceği bildirildi.

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İSKİ açıklamasında, Gebze-Halkalı Banliyö hattının iyileştirilmesi, elektrik, inşaat ve mekanik sistemlerinin yapım işi sebebiyle yarın saat 10.00'dan itibaren Küçükçekmece'de Cumhuriyet, Kanarya, İstasyon ve Fatih mahalleleri, Bakırköy'de Florya, Şenlikköy ve Basınköy mahalleleri ile Avcılar'da da Gümüşpala Mahallesi'ne yaklaşık 20 saat boyunca su verilemeyeceği bildirildi.

Duyuruda : "Gebze-Halkalı banliyö hatlarının iyileştirilmesi inşaat, elektrik ve mekanik sistemleri yapım işi" kapsamında Avcılar–Sefaköy isale hattında deplase çalışması yapılacaktır. Bu çalışma nedeniyle; 31 Ocak 2018 Çarşamba günü 10:00 ile 1 Şubat 2018 Perşembe günü 06:00 saatleri arasında 20 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir.

İstanbullulara önemle duyurulur." ifadeleri yer aldı.

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Son Güncelleme: 30.01.2018 19:23
Anahtar Kelimeler:
IskiIski Su Kesintisi
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