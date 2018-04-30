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İSKİ Açıkladı: İstanbul'da Geniş Çaplı Su Kesintisi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden bir son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada bazı İlçe ve Mahallelerde geniş çaplı su kesintisi yaşanacağı belirtildi.

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İSKİ Açıkladı: İstanbul'da Geniş Çaplı Su Kesintisi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden bir son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada bazı İlçe ve Mahallelerde geniş çaplı su kesintisi yaşanacağı belirtildi.

30 Nisan 2018 Pazartesi 16:56
İSKİ Açıkladı: İstanbul'da Geniş Çaplı Su Kesintisi

İstanbullulaır üzen açıklama az önce geldi.

Edinilen son dakika bilgilerine göre İstanbul'un Fatih, Esenler, Güngören, Eyüpsultan ve Bayrampaşa'da bazı bölgelerde 2-3 Mayıs'ta 20 saat süreyle su kesintisi yaşanacak.

İSKİ tarafından konu ile ilgili yapılan son dakika açıklamasına göre, Münzevi Terfi Merkezi'nde gerçekleştirilecek yenilemeyle Fatih Yenikapı Mahallesi'nde yapılacak bağlantı çalışmaları kapsamında Fatih, Esenler, Güngören, Eyüpsultan ve Bayrampaşa'nın bazı mahallelerine, 2 Mayıs Çarşamba saat 10.00 ile 3 Mayıs Perşembe saat 06.00 saatleri arasında su kesintisi olacak.

Bu kapsamda, kesintinin yaşanacağı mahalle ve ilçeler şu şekilde;

Fatih'te Aksaray, Cerrahpaşa, Kocamustafapaşa, Sümbülefendi, Yedikule, Silivrikapı, Seyyid Ömer, Akşemsettin, Ali Kuşçu, Alemdar, Atik Ali, Ayvansaray Balaban Ağa, Balat, Beyazıt, Derviş Ali, Hacı Kadın, Haseki Sultan, Hırkai Şerif, İskender Paşa, Karagümrük, Kemal Paşa, Mevlanakapı, Molla Fenari, Molla Gürani, Molla Hüsrev, Şehremini, Topkapı Yavuz Sultan Selim ve Zeyrek, Esenler'de Çifte Havuzlar, Davutpaşa, Fevzi Çakmak, Menderes Mimar Sinan, Namık Kemal, Nene Hatun ve Yavuz Selim, Güngören'de, Genç Osman, Tozkoparan, Mehmet Nesih Özmen, Abdurrrahman Nafiz Gürman ve Sanayi, Eyüpsultan'da, Nişanca, Defterdar, Düğmeciler, Rami Cuma, Rami Yeni ve Topçular, Bayrampaşa'da Muratpaşa, Orta, Terazidere, Vatan, Yenidoğan, Yıldırım, Altıntepsi, İsmet Paşa, Kartaltepe ve Kocatepe mahallelerinde 20 saat süreyle su kesintisi yaşanacak.

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