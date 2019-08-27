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İşe aldığı personele üç fidan dikmeden işbaşı yaptırmıyor

Bursa merkezli HasTavuk, işe aldığı personele üç fidan diktikten sonra işbaşı yaptırıyor. Şirketin halklar ilişkiler müdürü Bircan Özkan, "HasTavuk olarak uzun zamandır gerçekleştirdiğimiz 'işe başlamanın şartı 3 fidan projesini' diğer işletmelere de örnek olması gerektiğini düşünerek tekrar ifade etmek istedik" diyor.

İşe aldığı personele üç fidan dikmeden işbaşı yaptırmıyor

Bursa merkezli HasTavuk, işe aldığı personele üç fidan diktikten sonra işbaşı yaptırıyor. Şirketin halklar ilişkiler müdürü Bircan Özkan, "HasTavuk olarak uzun zamandır gerçekleştirdiğimiz 'işe başlamanın şartı 3 fidan projesini' diğer işletmelere de örnek olması gerektiğini düşünerek tekrar ifade etmek istedik" diyor.

27 Ağustos 2019 Salı 13:58
İşe aldığı personele üç fidan dikmeden işbaşı yaptırmıyor

Son dönemde yaşanan orman yangınları nedeniyle bazı firmalar, ağaçlandırma çalışmalarına destek amaçlı projeler geliştiriyor. HasTavuk da bulunduğu bölgelerin yeşillendirilmesi ve ağaçlandırılması için ilginç bir yöntem gerçekleştiriyor.

Firma işe aldığı personeli, şart koştuğu 3 fidanı diktikten sonra iş başı yaptırıyor.

Projeyi ilk Sivrihisar’da başlattıklarını, bölgede 5 binin üzerinde ağaç diktiklerini belirten HasTavuk Halkla İlişkiler Müdürü Bircan Özkan, gittikleri her bölgeyi ağaçlandırdıklarını söyledi.  

Özkan, şöyle konuştu:

"Şirketimizde işe başlamanın temel kuralları var. Bunlardan ilki işbaşı yapacak personelin kalite ve hijyen kurallarını iyi öğrenmesi. Bu konuda asla taviz yok. İkinci kural ise 3 fidan dikmesi. Bir tanesi kendisi ve ailesi için, bir tanesi HasTavuk için, bir tanesi de ülkemiz için. Bundan sonra personele iş başı yaptırılır. HasTavuk olarak uzun zamandır gerçekleştirdiğimiz 'işe başlamanın şartı 3 fidan projesini' diğer işletmelere de örnek olması gerektiğini düşünerek tekrar ifade etmek istedik. Çünkü, son zamanlarda birbiri ardına yanan ormanlar, içinde yaşayan birçok canlıyı da beraberinde yok etmiş ve bu duruma hepimizin canı yanmıştır. Ağaç ve ormanının önemi-korunması üzerine insanları bilinçlendirmek, eğitmek, teşvik etmek, örnek olmak, bulunduğumuz topluma ve geleceğimize yatırımdır."

Ayrıca kırsal bölgelerde, bölge insanları ve çocukları ile şirkete ziyarete gelen misafirlere de fidan diktiklerini kaydeden Bircan Özkan, "Ağaçlar yurdun hem süsü hem gücüdür. Bu güce ortak olalım, bu gücü arttıralım diye ağaç dikerek çalışanlarımızla, müşterilerimizle, misafirlerimizle paydaş olalım ve bu kültürle yaşayalım istiyoruz" diye konuştu.

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