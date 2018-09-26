İşçilere 'Pul Satın Alın' Baskısı

Evrensel'den Vedat Yalvaç'ın özel haberine göre, zorlama ve dayatma ile karşı karşıya olduklarını öne süren işçiler, "25 lira ufak bir para gibi görünüyor fakat cebinde otobüs parası olmayanları biliyorum" diyerek baskıya tepki gösteriyor.

Posta Dağıtım Merkezi Müdürü İslam Turan ise iddialar karşısında, "İsteyen arkadaş kendi adına bir pul çıkarsın. Ben de çıkarıyorum. Kuruma yararlı olsun diye. Zorlama yapmadık yani" cevabını verdi.

İddiaları gündeme taşıyan işçiler süreci şöyle anlatıyor:

Bayrampaşa Posta Dağıtım Merkezi Müdürü İslam Turan kendisine bağlı Bayrampaşa, Esenler ve Eyüp gruplarında çalışan taşeron dağıtıcılarla toplantı yaptı. Geçtiğimiz Cuma günü yapılan toplantıya 100'ün üzerinde taşeron işçi katıldı. Müdür sadece taşeronları topladı, kadroluları toplamadı. Ekonomik krizden, yükselen dolar kurundan söz etti, tasarruf tedbirlerinden söz etti ve kuruma destek amacıyla ‘Herkes kendisi için en az 25 liralık pul bastıracak' dedi. Herkesten bir adet fotoğraf ile 25 lira istediler.

Kaynaklar; Evrensel

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