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İş yeri çalışanına kurşun yağdırdı

Tekirdağ’a bağlı Çerkezköy ilçesinde bir eğlence mekanında hesap sebebiyle çıkan tartışmada 23 yaşındaki müşteri C.A., silahla 45 yaşındaki iş yeri çalışanı M.M.O.’yu bacaklarından vurarak yaraladı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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İş yeri çalışanına kurşun yağdırdı

Tekirdağ’a bağlı Çerkezköy ilçesinde bir eğlence mekanında hesap sebebiyle çıkan tartışmada 23 yaşındaki müşteri C.A., silahla 45 yaşındaki iş yeri çalışanı M.M.O.’yu bacaklarından vurarak yaraladı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

27 Ekim 2018 Cumartesi 20:34
İş yeri çalışanına kurşun yağdırdı

Tekirdağ’a bağlı Çerkezköy ilçesinde bir eğlence mekanında hesap sebebiyle çıkan tartışmada 23 yaşındaki müşteri C.A., silahla 45 yaşındaki iş yeri çalışanı M.M.O.’yu bacaklarından vurarak yaraladı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Akıllara durgunluk veren olay, Tekidağ'a bağlı Çerkezköy’ün Öztrak Caddesi üzerindeki bir eğlence mekanında gece saatlerinde meydana geldi. Öne sürüldüğüne göre, mekana arkadaşlarıyla eğlenmeye gelen gelen 23 yaşındaki C.A., hesap sebebiyle burada çalışan M.M.O. ile tartıştı. Tartışmadan sonra C.A., kapı önünde bekleyen M.M.O.’yu belinden çıkardığı silahla bacaklarından vurdu. C.A. ve beraberindekiler otomobile binerek kaçtı. M.M.O. ise ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan tıbbi müdahaleden sonra İstanbul’daki bir hastaneye sevk edilen M.M.O.’nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, olay yerinde yaptığı incelemede 3 boş kovan buldu, kaçan C.A.’yı yakalamak için çalışma başlattı.

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Son Güncelleme: 27.10.2018 20:50
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yeri çalışanına kurşun yağdırdı
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