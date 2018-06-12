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İş Görüşmesine Gitti: Dehşeti Yaşadı

Televizyonda bazı stil programlarından tanınan B.Y. isimli genç kadın, iş için sosyal medyadan görüştüğü kişinin evine gitti, dehşeti yaşadı.

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İş Görüşmesine Gitti: Dehşeti Yaşadı

Televizyonda bazı stil programlarından tanınan B.Y. isimli genç kadın, iş için sosyal medyadan görüştüğü kişinin evine gitti, dehşeti yaşadı.

12 Haziran 2018 Salı 09:51
İş Görüşmesine Gitti: Dehşeti Yaşadı

İnternet üzerinden iş başvurusu yapan ve sosyal medyadan haberleşerek iş teklifine evet diyen ve İstanbul'a gelen B.Y. isimli bir kadın dehşeti yaşadı.

İş başvurusu için görüştüğü kişi tarafından darp edilen ve cinsel istismara uğrayan, parası alınan B.Y adlı kadın, savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu. İfadesi alınan genç kadın evine gittiği Tahir İ. adlı adamın kendisini taciz ettiğini ve parasını zorla aldığını söyledi.

Televizyonlardaki bazı stil programlarına da yarışmacı olarak katıldığı öğrenilen B.Y savcılık ifadesinde, yaşanan olayla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Şüpheli Tahir ile Kasım 2017 tarihinde sosyal medya üzerinden tanıştım. Bürosu olduğunu, yanında çalıştırmak için personel aradığını söyledi. Karşılıklı anlaştık. İstanbul'a geldim. Aynı gün Pendik'te bir eve gittik. Kredi çekeceğimi, paraya ihtiyacım olduğunu anlattım. Yardımcı olacağını söyledi. 2017'de 14 bin TL kredi çektim. Parayı aldıktan sonra Tahir İ.'in evine geçtik. İşe başlamam karşılığında 1000 dolar para verecekti.

‘Bir gün daha bekle yarın vereyim’ dedi. Evden ayrılmak istedim, otelde kalacağımı söyledim. Bir gün daha kalmam için kanser hastası kızı olduğunu söyledi. İnandım, o gece evinde kaldım. Evine arkadaşı geldi. Beraber alkol aldılar. Onlar alkol alırken, odama geçtim yattım. Sabah kalktığımda şüpheli Tahir'i odamda gördüm.

Üzerime çıktı, beni zorla öptü. Çığlık attım, korktu üzerimde kalktı. Ağzımı kapatarak evdeki arkadaşının duymamasını sağladı. İçerisinde çektiğim 14 bin TL para bulunan çantamı alarak evden çıkmaya çalıştım. Kapı kilitliydi, açamadım. Şüpheli Tahir bu sırada silah çekip başıma dayadı, 'İçerdeki arkadaşıma güvenme, ikinizi de burada öldürürüm, kimsenin ruhu duymaz' dedi ve beni yumrukladı." (Milliyet)

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Son DakikaHaberTacizIş Görüşmesi
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