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İş Bulamayan Genç Kadın Bakın Ne Yaptı! Artık Kocasının da Patronu

İstanbul'da doğum izni için çalıştığı iş yerinden ayrılan ve daha sonra tekrar iş bulamayan Güngör, KOSGEB projesine onay aldı. Süt reçeli üretimi sayesinde hem üç çocuğuna bakan genç kadın hem de eşini istihdam ediyor.  

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İş Bulamayan Genç Kadın Bakın Ne Yaptı! Artık Kocasının da Patronu

İstanbul'da doğum izni için çalıştığı iş yerinden ayrılan ve daha sonra tekrar iş bulamayan Güngör, KOSGEB projesine onay aldı. Süt reçeli üretimi sayesinde hem üç çocuğuna bakan genç kadın hem de eşini istihdam ediyor.  

31 Aralık 2017 Pazar 19:42
İş Bulamayan Genç Kadın Bakın Ne Yaptı! Artık Kocasının da Patronu

İş Bulamayan Genç Kadın Bakın Ne Yaptı! Artık Kocasının da Patronu

İstanbul'da doğum izni için çalıştığı iş yerinden ayrılan ve daha sonra tekrar iş bulamayan Güngör, KOSGEB projesine onay aldı. Süt reçeli üretimi sayesinde hem üç çocuğuna bakan genç kadın hem de eşini istihdam ediyor.  

İstanbul'da doğum izni sebebiyle çalıştığı iş yerinden ayrılan fakat bir süre sonra tekrar iş bulamayan genç girişimci Vildan Güngör, KOSGEB'in projesini kabul etmesinden sonra başladığı süt reçeli üretimi sayesinde hem kocasına istihdam sağlıyor, hem de üç çocuğuna bakıyor. Pendik Kurtköy'de bir dükkan kiralayan ve Mikella ismiyle süt reçeli üretimine ve satışına başlayan fenç kadın, şirketin tüm işlemleriyle kendisinnin ilgilendiğini, eşini ve bir kişiyi burada istihdam ettiğini söyledi.

Eşinin yüksek gıda ve ziraat mühendisi olduğunu, bu sayede kendisine ciddi destek olduğunu söyleyen Güngör, Şu dönemde ticaret fazlasıyla zor, bir kadın olarak ne işin var, sen evde otur çocuklarına bak' dediler. Ben tabii onlara kulak tıkadım, inandım, hedeflediğim iş için yola koyuldum. Zorlandım ama şu an birçok şeyi geride bıraktım, ciddi mesafe aldım, başardım. Benim sayemde çevremdeki birçok kadın da cesaret aldı ve onlar da iş kurmak istiyor" dedi.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

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Son Güncelleme: 31.12.2017 19:44
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