İş Adamı Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti!

Ankara'nın Çankaya Ehlibeyt Mahallesi Çetin Emeç Bulvarı’nda meydana gelen olayda ATO Meclis üyesi iş adamı Zinnur Erol hayatını kaybetti.

Otomobilini yol kenarına park eden Erol kimliği henüz öğrenilemeyen kişi, aracından inerek tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken 48 yaşındaki Zinnur Erol, yeniden otomobiline bindi. O esnada kimliği belirsiz kişi, yanındaki tabancayla Erol’a ateş açıp olay yerinden hızla kaçtı.

YAŞAMA VEDA ETTİ

Silah seslerini duyan vatandaşlar tarafından ihbarla olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde iş adamı Zinnur Erol’un hayatını kaybettiği öğrenildi.

Polis ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemeden sonra olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Yaşanan olay nedeniyle, olay yerine gelen Erol’un yakınları ise gözyaşlarına boğuldu.