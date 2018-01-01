İran'daki Protestolarda Ölü Sayısı Arttı! Ülkede Gerilim Tırmanıyor

İran'da hükümet karşıtı gösterilerde tansiyon günden güne artıyor. Protesto gösterilerinde hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi. İran Televizyonu, ülkede devam eden hükümet karşıtı protestolarda 10 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

İran'da ekonomi politikaları protesto etmek amacıyla ülke çapında düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde Huzisyan Eyaletindeki İze Şehrinde dün gece 2 kişi hayatını kaybetti. İran devlet televizyonu tarafından yapılan açıklamada, gösterilerde toplam ölü sayısının 10'a yükseldiğini bildirdi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve hükümetine ölüm çağrısında bulunan eylemcilerin, dini liderler Ali Hamaney karşıtı sloganların atıldığı gösteriler sürüyor. Ülkede protestoların organize edildiği gerekçesiyle sosyal medyaya kısıtlama getirildi. İranlı yetkililerden kısıtlamayla ilgili, "barışı sağlamak amacıyla geçici olarak Instagram ve Telegram uygulamalarının sınırlandırıldı" açıklaması geldi.

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