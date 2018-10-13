Irak’ın kuzeyine hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine hava harekatı düzenlendi. Düzenlenen hava harekatında, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Zap bölgesine dün hava harekatı düzenlendi. Hava harekatında, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki silahlı 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan paylaşımda ''Irak kuzeyi Zap bölgesine 12 Ekim 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı altı bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir.'' ifadelerine yer verildi.

İşte o paylaşım;