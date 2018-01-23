Irak Türkmenlerinden Zeytin Dalı Harekatına Tam Destek

Irak Türkmenleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman askerlerince yürütülen Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatına ilişkin tam destek mesajı verdi. Irak Türkmenleri, Türk askerleriyle birlikte düşmana karşı her zaman hazır olduklarını, Zeytin Dalı Harekatına ilişkin tam desteklerinin olduğunu dile getirdi.

Irak Türkmen Cephesi Sözcüsü Ali Mehdi, "Türkiye bugün milli mücadele vermektedir. O milli mücadele Türkiye'nin bekası, bölgenin istikrarı için çok önemlidir. Irak Türkmenleri ve Türkmen Cephesi olarak Türkiye'yi destekliyoruz ve arkasındayız. Gerekirse bir asker olarak Türkiye'ye gelip, Türkiye'de mücadele vermeye hazırız.

İnşallah bu operasyondan Mehmetçiklerimiz başarıyla çıkar" dedi. Iraklı bir türkmen vatandaş olan Ömer Beyoğlu ise, "Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden ve oralarda bulunan terör örgütü PKK ve uzantıları PYD/YPK oralardan temizlenmeli. Bu gibi oyunlara izin vermeyeceğiz. Allah Türk askerini korusun. Gönlümüz, fikrimiz onlarladır. İnşallah zafer bizimdir" şeklinde konuştu.

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