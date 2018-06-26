Irak Başbakanı'ndan PKK ve Kandil Açıklaması

Irak Başbakanı Haydar El-İbadi, bölücü terör örgütü PKK dahil ülkede bulunan tüm gruplara silah bırakma çağrısında bulundu.

İbadi, Kandil 'Türkiye, İran ve Irak Üçgeni' ifadelerini kullanırken, yerli ya da yabancı hiç bir grubun Irak topraklarını kullanarak komşu ülkelere özellikle Türkiye'ye saldırı yapmasına izin verilmeyeceğini söyledi. Bağdat'ta haftalık bakanlar kurulu toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan İbadi, 12 Mayıs'ta ülke genelinde gerçekleştirilen seçimlerin başarısız kılınması için büyük çaba harcandığını, seçim sandıklarının yakılmasıyla bir karışıklık çıkarılmaya çalışıldığını öne sürerken, Irak'ta örgütlenen bölücü terör örgütü ve diğer tüm terör örgütlerine silah bırakma çağrısında bulundu.

İbadi, "Irak, Türkiye ve Suriye sınırındaki güvenliğin sağlanması konusunu bakanlar kurulu toplantısında detaylıca ele aldık. Özellikle Kandil bölgesinde bir tırmanış var. Orası Irak, Türkiye ve İran üçgenidir. Orada hayat adeta yok. Yerli veya yabancı hiçbir grubun Irak topraklarını kullanarak komşu Türkiye'ye saldırı yapmasına izin vermeyiz. Devlet dışı tüm grupların silahlarını bırakmasını isterken yabancı silahlı bir örgütün (PKK) komşu ülkeye saldırmasına nasıl izin veririz?DEAŞ'ı her yerde kovalamaya çalışıyoruz. Onların gücünü kırdık artık dağılmış gruplar halindeler. Özellikle halkın yaşamadığı dağlık bölgelerde bulunuyorlar ve güvenlik güçlerinin de oralara girmesi kolay değil" dedi.

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