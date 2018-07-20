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İntizar'ın Videosunu Servis Ettiği İddia Edilen Ceceli'nin Şeyhi Ahmet Hulusi Konuştu

Ünlü şarkıcı ve yorumcu Mustafa Ceceli'nin eski eşi Selin Gedik ile Şarkıcı İntizar'ın eşcinsel görüntüler sergilediğinin iddia edildiği görüntüleri ABD'de yaşayan ve sosyete tarikatı olarak bilinen Burç Tarikatı şeyhi Ahmet Hulusi'nin sosyal medyaya servis ettiği iddia edilmişti. İşte kaset skandalının merkezindeki Ahmet Hulusi avukatları aracılığıyla bir açıklama yaptı.

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İntizar'ın Videosunu Servis Ettiği İddia Edilen Ceceli'nin Şeyhi Ahmet Hulusi Konuştu

Ünlü şarkıcı ve yorumcu Mustafa Ceceli'nin eski eşi Selin Gedik ile Şarkıcı İntizar'ın eşcinsel görüntüler sergilediğinin iddia edildiği görüntüleri ABD'de yaşayan ve sosyete tarikatı olarak bilinen Burç Tarikatı şeyhi Ahmet Hulusi'nin sosyal medyaya servis ettiği iddia edilmişti. İşte kaset skandalının merkezindeki Ahmet Hulusi avukatları aracılığıyla bir açıklama yaptı.

20 Temmuz 2018 Cuma 19:11
İntizar'ın Videosunu Servis Ettiği İddia Edilen Ceceli'nin Şeyhi Ahmet Hulusi Konuştu

Şarkıcı Mustafa Ceceli’nin eski eşi Sinem Gedik’le İntizar’ın gizli çekilmiş görüntülerini oğlunun velayet davasında mahkemeye“delil” olarak sunması ve görüntülerin sosyal medyada yayılması, Ceceli’ye yönelik tepkilere neden olmuştu.

Mustafa Ceceli’ye bu gizli görüntüleri kimin servis ettiği ve kimin çektiği tartışmalara neden olmuştu.

Gizli kamera kayıtları, seks kavgaları, dini ve siyasi bağlantılar Türkiye’de akıllara Fethullah Gülen ve Adnan Oktar tarikatlarını getirirken, gündeme bomba gibi düşen Sinem Gedik-İntizar gizli kamera kaydı bu kez “Burç Tarikatı” lideri, ABD’de yaşayan Ahmet Hulusi’yi gündeme taşımış ve “Sinem Gedik ve İntizar'ın lezbiyen ilişki kayıtlarında Burç Tarikatı'nın dahli var mı” sorularına neden olmuştu. Ceceli, Gedik ve İntizar’ın Cemaat lideri Ahmet Hulusi ile çekilmiş fotoğrafları da dikkat çekiyordu. Her üç isim de Ahmet Hulusi ile yakınlığıyla biliniyordu. Evlilik ve ayrılıklarına Ahmet Hulusi dahil olmuştu.

Bunun üzerine ABD’de yaşayan Ahmet Hulusi avukatları aracılığıyla bir açıklama yaptı. Açıklamada, Mustafa Ceceli ve Sinem Gedik arasındaki olayda hiçbir ilgilisinin olmadığı ifade edildi. Hulusi, açıklamasında kendisinin “şeyh” olmadığını ifade etti ve kendisi hakkında bu yönde çıkan haberleri yalanladı.

İşte Ahmet Hulusi’nin açıklaması:

Gazeteci Soner Yalçın "kozmik şeyh" diye söz ettiği Ahmet Hulusi’nin Akşam, Zaman, Milli Gazete gibi gazetelerde çalışmış eski bir gazeteci olduğunu, daha sonra “Seyyit” olduğunu iddia ederek “Şeyh”lik vasfıyla ABD’ye yerleştiğini yazmıştı.

Kaynaklar;
odaTV
Sozcu
Hürriyet
Mynet

KPSScafe.com.tr | Ankara

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Son Güncelleme: 20.07.2018 21:20
Anahtar Kelimeler:
Ahmed HulusiCeceliIntizarGizli Video
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