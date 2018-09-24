İntikam Almak İçin: Aldatan kocasının çalışanıyla kaçtı

İstanbul'da gayrimenkul şirketi sahibi Üzeyir E.'nin eşi, kendisini başka bir kadınla aldatan kocasından intikam almak için, kocasının ilişkilerini kendisine anlatan kocasının çalışanı ile birlikte kaçarak sır oldu.

Güneşli'de yaşayan bir çocuk sahibi Sadık A. bir gayrimenkul şirketinde çalışıyordu. Öne sürüldüğüne göre işyeri sahibi Üzeyir E. bir ay önce Sadık A.'yı, yaşadığı evlilik dışı ilişkileri, karısına anlattığı gerekçesiyle işten çıkardı. Fakat bu olaydan bir süre sonra Sadık A., patronunun eşiyle birlikte ortalıktan kayboldu.

Sabah Gazetesi'nden Osman Asiltürk'ün haberine göre; Üzeyir A., eski çalışanının ablası A.K.'ye, "Kardeşin nerede? Onu bul. Eşim de kayıp. Kardeşini ve yeğenini yaşatmam" diye tehditler savurdu. Sonuç alamayan öfkeli koca, 7 Eylül 2018 tarihinde anne babasını yanına alıp Sadık A.'nın anne babasının evini bastı.

Sadık A.'yı bulamayınca "Sadık'ı bana bulun. Bulmazsanız sizi burada çivilerim" diyerek onları da tehdit etti.

Kaynaklar; Hürriyet

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