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İntiharını Sosyal Medya Üzerinden Canlı Yayınladı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir inşaat firmasında çalışan 32 yaşındaki Armağan Kuru, kablo ile kendisini doğalgaz borusuna asarak yaşamına son verdi.

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İntiharını Sosyal Medya Üzerinden Canlı Yayınladı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir inşaat firmasında çalışan 32 yaşındaki Armağan Kuru, kablo ile kendisini doğalgaz borusuna asarak yaşamına son verdi.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 09:24
İntiharını Sosyal Medya Üzerinden Canlı Yayınladı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir inşaat firmasında çalışan 32 yaşındaki Armağan Kuru, kablo ile kendisini doğalgaz borusuna asarak yaşamına son verdi.

Kuru'nun intihar anını sosyal medya üzerinden canlı olarak yayımladığı öğrenildi. Tekirdağ Çerkezköy'de bir inşaat firmasında işçi olarak çalışan bir süre öncede eşinden boşandığı öğrenilen 32 yaşındaki 1 çocuk babası Armağan Kuru, dün  bir süre eski eşi ve çocuğuyla görüştü. Daha sonra arkadaşının iş yerine uğrayıp kablo alan Kuru, ardından yalnız yaşadığı evine gitti. Kuru, cep telefonuyla Facebook üzerinden canlı yayın yaparken, helallik istedi ve kendisini doğalgaz borusuna kabloyla astı. Bu sırada canlı yayını gören arkadaşları durumu derhal polise bildirerek Kuru'nun evine gittiler.

Olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri Kuru'nun hayatını kaybettiğini belirledi.  Kuru'nun intiharından önce sosyal medya hesabından "İçim insan mezarlığı en çok da ben ölmüşüm kuklacı. Adım başı mezar taşım var. Katillerim en sevdiğim insanlar.Her şeyin bir bedeli var!!! Yaptıklarınız da yapamadıklarınız da" şeklinde paylaşımlar yaptığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
TekirdağTekirdağ Intihar
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