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İntiharın Ardından Dram Çıktı: Aile Boyu Ensest Rezaleti

Antalya'da meydana gelen skandal olayda 30 yaşındaki kadın şalıyla intihar etmişti. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, kadının yazdığı 3 sayfalık mektubu buldu. Mektupta intihar nedeni ile ilgili skandal ifadelere yer verildiği görülüyor.

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İntiharın Ardından Dram Çıktı: Aile Boyu Ensest Rezaleti

Antalya'da meydana gelen skandal olayda 30 yaşındaki kadın şalıyla intihar etmişti. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, kadının yazdığı 3 sayfalık mektubu buldu. Mektupta intihar nedeni ile ilgili skandal ifadelere yer verildiği görülüyor.

31 Ocak 2018 Çarşamba 13:35
İntiharın Ardından Dram Çıktı: Aile Boyu Ensest Rezaleti
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Antalya'da 30 yaşındaki Negihan G. isimli kadın, geçtiğimiz gün kendisini şalıyla asarak yaşamına son vermişti. Bu intiharın altınki dram ise günler sonra ortaya çıktı.

Antalya'nın Kepez ilçesi Ahatlı Mahallesi 3165 Sokak’taki bir apartmanda oturan Negihan G.’den 3 gündür haber alınamaması üzerine polis, 22 Ocak günü oturduğu daireye gitti. Eve, itfaiyenin yardımıyla giren polis, Negihan G.’nin kapının arkasında şalıyla kendisini astığını gördü. Polis ekipleri tarafından evde yapılan araştırmalar ve aramalar sonucu Negihan G.'nin kendini asmadan önce  3 sayfalık bir mektup yazdı ve intihar nedenini açıkladığını gördü.

Vasiyet başlığı ile kaleme aldığı haberinde Neghan G. şu ifadelere yer verdi:

"Yine ihanet yine entrika. Ey hayat daha neleri yaşatacaksın, nereden vuracaksın ki? Önce baba tacizi, sonra kız kardeşlerimin eşimle birlikte oluşu, arkadaşlarımın eşimle birlikte olması. Şimdi son olarak kuzenim R. İhanetle dolu bir hayat. Nereden tutunsam? Düşüyorum, tutunacak dalım kalmadı. İki kızıma ne verebilirim ki? Anne miyim ben? Çok sorular var, yanıtları yok. Ben hep düştüğümde kendim ayağa kalkmayı bildim. Yaşadığım acılar beni hep bir tık daha büyüttü. Şu an içimdeki sızıyı anlatabilecek bir cümle yok ki. Her şeyi aşmıştım ben olmadı."

Artık Gidiyorum

Kuzeni R.’nin, erkek arkadaşıyla kendisini aldatmasının hayatını bitirdiğini belirten Negihan G., mektubun devamında şunları yazdı:

"R. ve A., benim bir damlacık mutluluğumdu. Çok mu gördün ki, sen benim canım, ciğerimdin. Dert ortağım, sırdaşım, beni anlayan ailemdin. Candan ötemdin. Yaptığın oldu mu? Benim ailem yoktu, hep eksiktim. Senin her şeyin vardı. Annen, baban, kardeşlerin, çocuğun, kocan varken, bendeki bir damla mutluluk muydu zoruna giden? Benim bir damla mutluluğum seni mutlu edebildi mi? Bu nasıl bir ihanet. Nasıl konuşabildin ki benimle? Beni seni yok ettin. Haftanın 6 günü işimde çalışıyor akşamları da ekstra garsonluğa gidiyorum. Bir pazarım var onda da ev temizliğine gidiyorum. Sadece ayaklarımın üstünde durmaya çalışan bir zavallıyım. Ben artık yaşamak istemiyorum. Bu gece son. Böyle yalan bir dünyada temiz kalınmıyor demek ki. O kadar çok herkeste hakkım var ki, bilen bilir. Hakkımı helal etmiyorum. Emek verip arkamdan oynayanlara asıl hakkım helal değil. Artık gidiyorum cehennemde görüşürüz. Evimdeki her şeyim, motorum ben öldükten sonra satılsın devlet tarafından. Kızlarım C. ve A.D.’nın üzerine hesap açılıp, parası onlara yatırılsın. Vasiyetim olsun."

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

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Son DakikaIntiharEnsestTaciz
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