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İntihar eden İsmail Devrim'le ilgili yeni gelişme! Ses kaydı ortaya çıktı

Oğluna okul pantolonu alamadığı için üzüntüden bunalıma girerek intihar eden baba İsmail Devrim Meclis gündemine taşındı. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, yetkililerin haberleri yalanlayan ve inkâr eden açıklamalarının doğru olmadığını öne sürerek Meclis’teki basın açıklamasında bir ses kaydı dinletti.

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İntihar eden İsmail Devrim'le ilgili yeni gelişme! Ses kaydı ortaya çıktı

Oğluna okul pantolonu alamadığı için üzüntüden bunalıma girerek intihar eden baba İsmail Devrim Meclis gündemine taşındı. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, yetkililerin haberleri yalanlayan ve inkâr eden açıklamalarının doğru olmadığını öne sürerek Meclis’teki basın açıklamasında bir ses kaydı dinletti.

24 Eylül 2018 Pazartesi 15:12
İntihar eden İsmail Devrim'le ilgili yeni gelişme! Ses kaydı ortaya çıktı

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yaptığı basın toplantısında olayı haberleştiren Astakos Haber muhabiri Ergün Demir’in, İsmail Devrim’in eşi Hafize Devrim ile yaptığı görüşmenin ses kaydını dinletti ve Kocaeli Valiliği ile Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “oğluna pantolon alamadığı için intihar etti” haberlerini yalanlayan açıklamalarını eleştirdi.

Ömer Faruk Gergerlioğlu, “Hem okul yönetiminin büyük bir suçu vardır hem de yaşadığımız Türkiye’deki insanlarımızın düçar olduğu ekonomik hali gösteren ve yöneticileri ilgilendiren çok büyük bir sorumluluk vardır. Bu sorumluluğu, skandalı örtbas etmek için Valilik ve Cumhuriyet Başsavcılığı gerçek dışı beyanlarda bulunmaktadır maalesef. Şu konuşmayı yalanlayabilecek bir kimse var mıdır? Acılı bir anne net bir şekilde gerçekleri söylemektedir” ifadelerini kullandı.

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Son Güncelleme: 24.09.2018 15:19
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Yorumlar
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Busra ozer 1 saat önce

Ve ne hikmetse sizin elinize geciyor bu daha şaşırtıcı degil mu

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İiii 1 saat önce

Palavra anlatma vekil. Kadının cebine 2 kuruş para koymuşsun ses kaydı yapmışsın ee pantolon alamadığı için intihar etti. Çocuk mu kandırıyorsunuz siz.

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Canan 1 saat önce

Kocaelinin bile hedepe vekili var UTANIYORUM

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