İntihar eden İsmail Devrim'le ilgili yeni gelişme! Ses kaydı ortaya çıktı

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yaptığı basın toplantısında olayı haberleştiren Astakos Haber muhabiri Ergün Demir’in, İsmail Devrim’in eşi Hafize Devrim ile yaptığı görüşmenin ses kaydını dinletti ve Kocaeli Valiliği ile Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “oğluna pantolon alamadığı için intihar etti” haberlerini yalanlayan açıklamalarını eleştirdi.

Ömer Faruk Gergerlioğlu, “Hem okul yönetiminin büyük bir suçu vardır hem de yaşadığımız Türkiye’deki insanlarımızın düçar olduğu ekonomik hali gösteren ve yöneticileri ilgilendiren çok büyük bir sorumluluk vardır. Bu sorumluluğu, skandalı örtbas etmek için Valilik ve Cumhuriyet Başsavcılığı gerçek dışı beyanlarda bulunmaktadır maalesef. Şu konuşmayı yalanlayabilecek bir kimse var mıdır? Acılı bir anne net bir şekilde gerçekleri söylemektedir” ifadelerini kullandı.

#Scope'ta CANLI: pantolon alamadığı için İntihar eden İsmail Devrim ile ilgili basın açıklamamız.. https://t.co/UzhHKrSxeQ — Ömer Faruk Gergerlioğlu (@gergerliogluof) 24 Eylül 2018

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