İntihar Eden Baba Haberini Yapan Gazeteci Gözaltına Alındı

Kocaeli Körfez Hereke'de yaşamını sürdüren, İsmail Devrim, oğluna okul pantolonu alamadığı için bunalıma girerek yaşamına son vermişti.
Yaşanan vicdanları sızlatan olayı ortaya çıkartan yerel gazeteci Ergün Demir gözaltına alındı. Demir, ifade vermek üzere İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne çağırıldı.
İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden Ergün Demir için burada Körfez İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltı işlemi başlatıldı.
Sağlık kontrolünden sonra Demir, olayla ilgili soruşturmayı yürüten Hereke Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Buradaki işlemleri tamamlanan gazeteci Demir daha sonra adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, Körfez İlçe Jandarma Komutanlığına giderek Ergün’le ilgili bilgi aldı.
CHP'li Hürriyet, Demir’in “Anne Hafize Devrim ile yaptığı röportajın ses kaydını haberde kullandığı için annenin şikayeti üzerine gözaltına alındığını” açıkladı.
Kaynaklar; Sözcü - Gazete Kritik
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