İntihar Eden Baba Haberini Yapan Gazeteci Gözaltına Alındı

Kocaeli’ye bağlı Körfez ilçesinde oğluna pantolon alamadığı için bunalıma girerek intihar eden İsmail Devrim’i haber yapan gazetecilerden, yerel gazeteci Ergün Demir gözaltına alındı. Demir'in, intihar eden İsmail Devrim'in eşi ile yaptığı röportajın ses kaydını yayımladığı için Anne Hafize Demir'in şikayeti üzerine gözaltına alındığı bilgisi verildi.