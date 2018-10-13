İnternetten Eskort kız arayışı kötü bitti

İstanbul Esenler'de 29 yaşındaki Mehmet Y. bir internet sitesinden 'eskort' adı altında kadın arkadaş bulmak için internet sitesindeki numarayı aradı.

Genç adamdan eskort için önce 500 Türk Lisrası yatırılması istendi. Mehmet Y. istenilen miktarı yatırmasına rağmen paranın yatmadığı söylenerek 7 bin 100 TL ödeme yapmasını sağladılar. Günün sonunda dolandırıldığını anlayan Mehmet Y. soluğu adliyede alarak söz konusu internet sitesi hakkında suç duyurusunda bulundu.

PARAYI ALDIKTAN SONRA TELEFON KAPANDI

Konfeksiyon işçisi Mehmet Y., 7 Ekim 2018 tarihinde akşam saatlerinde eskort kadın bulmak için internetten arama yaptı. Yaptığı arama sonucu bulduğu internet sitesindeki numarayı arayan Mehmet Y. olay anını suç duyursunda şöyle aktardı;” Cinsel ilişkiye girmek için internette gezindim ajans dörtyol esenler isimli yerle iletişime geçtim. Daha sonra sitedeki numarayı aradım. Benden verecekleri hesaba ATM'den 500 Türk Lirası yatırmamı istediler. Bende verdikleri hesaba bu parayı gönderdim. Daha sonra bana ‘ yolladığınız paranın kodu çıkmıyor’ dendi ve tekrar göndermemi istediler. Hiç şüphe duymadan tekrar gönderdim 500 TL. Sonrasında yeniden kod çıkmıyor dendi. 7 Ekim ve 8 Ekim’e kadar toplamda 7 bin 100 TL göndermiş oldum. 7 bin 100 TL sonrasında telefon kapandı ve hiç açılmadı.Dolandırıldığımı o zaman anladım. ” Genç adam kandırıldığını ve parasının çaldığını iddia ederek şikayetçi oldu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı.

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