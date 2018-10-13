Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

İnternetten Eskort kız arayışı kötü bitti

İstanbul Esenler'de 29 yaşındaki Mehmet Y. bir internet sitesinden 'eskort' adı altında kadın arkadaş bulmak için internet sitesindeki numarayı aradı.

banner396

İnternetten Eskort kız arayışı kötü bitti

İstanbul Esenler'de 29 yaşındaki Mehmet Y. bir internet sitesinden 'eskort' adı altında kadın arkadaş bulmak için internet sitesindeki numarayı aradı.

13 Ekim 2018 Cumartesi 14:24
İnternetten Eskort kız arayışı kötü bitti

İstanbul Esenler'de 29 yaşındaki Mehmet Y. bir internet sitesinden 'eskort' adı altında kadın arkadaş bulmak için internet sitesindeki numarayı aradı.

Genç adamdan eskort için önce 500 Türk Lisrası yatırılması istendi. Mehmet Y. istenilen miktarı yatırmasına rağmen paranın yatmadığı söylenerek 7 bin 100 TL ödeme yapmasını sağladılar. Günün sonunda dolandırıldığını anlayan Mehmet Y. soluğu adliyede alarak söz konusu internet sitesi hakkında suç duyurusunda bulundu.

PARAYI ALDIKTAN SONRA TELEFON KAPANDI

Konfeksiyon işçisi Mehmet Y., 7 Ekim 2018 tarihinde akşam saatlerinde eskort kadın bulmak için internetten arama yaptı. Yaptığı arama sonucu bulduğu internet sitesindeki numarayı arayan Mehmet Y. olay anını suç duyursunda şöyle aktardı;” Cinsel ilişkiye girmek için internette gezindim ajans dörtyol esenler isimli yerle iletişime geçtim. Daha sonra sitedeki numarayı aradım. Benden verecekleri hesaba ATM'den 500 Türk Lirası yatırmamı istediler. Bende verdikleri hesaba bu parayı gönderdim. Daha sonra bana ‘ yolladığınız paranın kodu çıkmıyor’ dendi ve tekrar göndermemi istediler. Hiç şüphe duymadan tekrar gönderdim 500 TL. Sonrasında yeniden kod çıkmıyor dendi. 7 Ekim ve 8 Ekim’e kadar toplamda 7 bin 100 TL göndermiş oldum. 7 bin 100 TL sonrasında telefon kapandı ve hiç açılmadı.Dolandırıldığımı o zaman anladım. ” Genç adam kandırıldığını ve parasının çaldığını iddia ederek şikayetçi oldu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 13.10.2018 14:42
Anahtar Kelimeler:
internetten eskort kız arayışı kötü bitti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gazeteci'den Gazeteci'ye 'Mal Mal Konuşuyorsun' Yanıtı!
Gazeteci'den Gazeteci'ye 'Mal Mal Konuşuyorsun' Yanıtı!
TV Yarışmasındaki Öğretmen Sorusuna Tepkiler Çığ Gibi!
TV Yarışmasındaki Öğretmen Sorusuna Tepkiler Çığ Gibi!
Engelli Kıza Tecavüz Etmeye Kalkan Sapık Yakalandı
Engelli Kıza Tecavüz Etmeye Kalkan Sapık Yakalandı

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim