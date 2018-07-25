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İnternetten Bulduğu Eskortla İlişkiye Girdi, Beğenmedi, Parasını Geri İstedi! Sonrası Dehşet!..

İlginç olan Bursa'da yaşandı. Genç adam internette yayın yapan bir escort sitesi üzerinden anlaştığı escort kadın ile anlaştıkları evde ilişkiye girdiler. Memnun kalmayan genç adam escort kadına ödediği 150 tl'yi geri istedi. Kadın parayı geri vermeyince olanlar oldu.

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İnternetten Bulduğu Eskortla İlişkiye Girdi, Beğenmedi, Parasını Geri İstedi! Sonrası Dehşet!..

İlginç olan Bursa'da yaşandı. Genç adam internette yayın yapan bir escort sitesi üzerinden anlaştığı escort kadın ile anlaştıkları evde ilişkiye girdiler. Memnun kalmayan genç adam escort kadına ödediği 150 tl'yi geri istedi. Kadın parayı geri vermeyince olanlar oldu.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 11:00
İnternetten Bulduğu Eskortla İlişkiye Girdi, Beğenmedi, Parasını Geri İstedi! Sonrası Dehşet!..

İlginç olan Bursa'da yaşandı. Genç adam internette yayın yapan  bir escort sitesi üzerinden anlaştığı escort kadın ile anlaştıkları evde ilişkiye girdiler. Memnun kalmayan genç adam escort kadına ödediği 150 tl'yi geri istedi. Kadın parayı geri vermeyince olanlar oldu.

Genç adam cebinden çıkardığı bıçak ile kadını sağ bacağından bıçaklayarak ödediği 150 tl'yi çantasından zorla aldı ve evden çıkarak uzaklaştı.

Escort kadın kendi imkanları ile yakındaki bir hastaneye giderek tedavi oldu. Ayakta tedavi edilen esort kadın daha sonra karakola giderek genç adam hakkında şikayette bulundu. Polisteki ifadesinde ilişkiye girdikten sonra ödediği parayı geri almak isteyen kişinin kendisini bıçakladığını ve şikayetçi olduğunu ifade eden kadının şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı ve genç adam tutuklandı.

Mahkemede escort kadınla ilişkiye girdiğini ve memnun kalmadığını doğrulayan adam, bıçakla yaralama suçunu kabul etmedi.

Olayla ilgili savcının hazırladığı iddianame, Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Sanık hakkında, 'silahla gece vakti yağma' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. M.G., savunmasında suçlamayı kabul etmedi. Ç.Ö.'nün iki seans için ısrar etmesi üzerine anlaşamadıklarını ve evden ayrıldığını ileri süren M.G., "Kesinlikle bıçaklamadım. Zaten evden çıktıktan sonra karşısında bulunan marketin önünde arabanın içinde yarım saat bekledim. Öyle bir şey yapsaydım, olay yerinden kaçardım. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

KPSScafe.com.tr | Ankara

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Son Güncelleme: 25.07.2018 11:20
Anahtar Kelimeler:
Escort
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