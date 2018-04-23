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İnşaatta Dehşete Düşüren Olay! Baba Oğul Hayatını Kaybetti, Bir İşçi Yaralandı

Van'da inşaatı süren bir binanın üçüncü katında çalışırken elektrik akımına kapılan 15 yaşındaki Kadir Kara ile onu kurtarmaya çalışan 57 yaşındaki babası Hasan Kara feci şekilde can verdi.

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İnşaatta Dehşete Düşüren Olay! Baba Oğul Hayatını Kaybetti, Bir İşçi Yaralandı

Van'da inşaatı süren bir binanın üçüncü katında çalışırken elektrik akımına kapılan 15 yaşındaki Kadir Kara ile onu kurtarmaya çalışan 57 yaşındaki babası Hasan Kara feci şekilde can verdi.

23 Nisan 2018 Pazartesi 16:29
İnşaatta Dehşete Düşüren Olay! Baba Oğul Hayatını Kaybetti, Bir İşçi Yaralandı

Van'da inşaatı süren bir binanın üçüncü katında çalışırken elektrik akımına kapılan 15 yaşındaki Kadir Kara ile onu kurtarmaya çalışan 57 yaşındaki babası Hasan Kara feci şekilde can verdi.

Olayda bir işçi de yaralandı.  Olay Van'ın Karşıyaka Mahallesindeki bir inşaatta öğle saatlerinde meydana geldi. Mahallede inşaatı süren bir binanın üçüncü katında çalışan Kadir Kara, İnşaat demirlerinin elektrik tellerine teması sonucu akıma kapıldı.

Evladının durumunu gören 57 yaşındaki baba Hasan Kara ile işçilerden Ahin Yetişir, talihsiz genci kurtarmaya çalıştı fakat Kadir Kara feci şekilde can verdi. Hasan Kara ve işçi arkadaşı Ahin Yetişir yaralandı. İşçilerin ihbarıyla olay yerine ambulans geldi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Hasan Kara da buradaki tüm müdahelelere rağmen hayatını kaybetti. Yetişir'in tedavisi sürüyor.

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