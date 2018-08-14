İngiltere'den Flaş Türkiye Açıklaması

İngiltere'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Karen Pierce, Türkiye ile Amerika yaşanan yaptırın krizi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Pierce, 'Hem Türkiye hem ABD bizim NATO müttefikimiz ve her ikisiyle de ilişkilerimize çok değer veriyoruz.' ifadelerini kullandı. Pierce ayrıca Türkiye ile bazı adli konularda çalışmaya devam edilmesi gerektiğinin önemine vurgu yaptı.

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Karen Pierce,Türkiye'nin modern bir demokrasi olduğunu düşünüyorum ve hukukun üstünlüğüne, hukuk kurallarına uyacağını umuyoruz açıklaması yaparak BM Güvenlik Konseyinin Ağustos 2018 dönem başkanı olan Pierce, bir televizyon kanalında gündeme ilişkin sorulan soruları cevaplandırdı.

Türkiye'deki yargı süreci devam eden Amerikalı Rahip Andrew Brunson'ın serbest bırakılmasını isteyen ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'ye karşı tutumunu ve ABD-Türkiye arasında yaşananlara ilişkin değerlendirme yapması istenen Pierce, şu cevabı verdi:

"Hem Türkiye hem ABD bizim NATO müttefikimiz ve her ikisiyle de ilişkilerimize çok değer veriyoruz. Geçmişte birbirlerine son derece yakındılar. Bu iki ülkenin kendi aralarında çözmesi gereken özel bir konu. (Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı) Büyükelçi Bolton ile Türk Büyükelçinin görüşmesinden haberim yoktu ama bence bu ileri yönde iyi bir adım olmalı.”

Pierce, "Brunson'ın serbest bırakılmasının iki ülke arasındaki krizi hafifletir mi hafifletmez mi sorusuna ise; "Belki. Şu an ilişkilerde başka sorunlar da olduğunu biliyorum. Türkiye'nin modern bir demokrasi olduğunu düşünüyorum ve hukukun üstünlüğüne, hukuk kurallarına uyacağını umuyoruz. Geçmişte, gözaltılar ve bağımsız yargı çağrıları yapmıştık. Türkiye ile bazı adli konularda çalışmaya devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

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