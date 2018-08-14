Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

İngiltere'den Flaş Türkiye Açıklaması

İngiltere'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Karen Pierce, Türkiye ile Amerika yaşanan yaptırın krizi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Pierce, 'Hem Türkiye hem ABD bizim NATO müttefikimiz ve her ikisiyle de ilişkilerimize çok değer veriyoruz.' ifadelerini kullandı. Pierce ayrıca Türkiye ile bazı adli konularda çalışmaya devam edilmesi gerektiğinin önemine vurgu yaptı.

banner396

İngiltere'den Flaş Türkiye Açıklaması

İngiltere'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Karen Pierce, Türkiye ile Amerika yaşanan yaptırın krizi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Pierce, 'Hem Türkiye hem ABD bizim NATO müttefikimiz ve her ikisiyle de ilişkilerimize çok değer veriyoruz.' ifadelerini kullandı. Pierce ayrıca Türkiye ile bazı adli konularda çalışmaya devam edilmesi gerektiğinin önemine vurgu yaptı.

14 Ağustos 2018 Salı 10:29
İngiltere'den Flaş Türkiye Açıklaması

İngiltere'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Karen Pierce, Türkiye ile Amerika yaşanan yaptırın krizi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Pierce, 'Hem Türkiye hem ABD bizim NATO müttefikimiz ve her ikisiyle de ilişkilerimize çok değer veriyoruz.' ifadelerini kullandı. Pierce ayrıca Türkiye ile bazı adli konularda çalışmaya devam edilmesi gerektiğinin önemine vurgu yaptı.

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Karen Pierce,Türkiye'nin modern bir demokrasi olduğunu düşünüyorum ve hukukun üstünlüğüne, hukuk kurallarına uyacağını umuyoruz açıklaması yaparak BM Güvenlik Konseyinin Ağustos 2018 dönem başkanı olan Pierce, bir televizyon kanalında gündeme ilişkin sorulan soruları cevaplandırdı.     

Türkiye'deki yargı süreci devam eden Amerikalı Rahip Andrew Brunson'ın serbest bırakılmasını isteyen ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'ye karşı tutumunu ve ABD-Türkiye arasında yaşananlara ilişkin değerlendirme yapması istenen Pierce, şu cevabı verdi:     

"Hem Türkiye hem ABD bizim NATO müttefikimiz ve her ikisiyle de ilişkilerimize çok değer veriyoruz. Geçmişte birbirlerine son derece yakındılar. Bu iki ülkenin kendi aralarında çözmesi gereken özel bir konu. (Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı) Büyükelçi Bolton ile Türk Büyükelçinin görüşmesinden haberim yoktu ama bence bu ileri yönde iyi bir adım olmalı.”     

Pierce, "Brunson'ın serbest bırakılmasının iki ülke arasındaki krizi hafifletir mi hafifletmez mi sorusuna ise; "Belki. Şu an ilişkilerde başka sorunlar da olduğunu biliyorum. Türkiye'nin modern bir demokrasi olduğunu düşünüyorum ve hukukun üstünlüğüne, hukuk kurallarına uyacağını umuyoruz. Geçmişte, gözaltılar ve bağımsız yargı çağrıları yapmıştık. Türkiye ile bazı adli konularda çalışmaya devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA 

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 14.08.2018 11:05
Anahtar Kelimeler:
ingiltere den flaş türkiye açıklaması
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Mevlüt 3 dakika önce

Tabiki birakiriz versin fetoyu bizde verelim papazlarini geri

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Öldürülen PKK'lı Terörist İçin Cenaze Töreni Düzenlendi : Polisimize Saldırdılar!..
Öldürülen PKK'lı Terörist İçin Cenaze Töreni Düzenlendi : Polisimize Saldırdılar!..
Yumurtaların üzerinde yazan kodlara dikkat!
Yumurtaların üzerinde yazan kodlara dikkat!
Üniversitede Akademisyenlere FETÖ operasyonu!
Üniversitede Akademisyenlere FETÖ operasyonu!

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim