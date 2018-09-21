İncirlik Üssü'ne Operasyon!..

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na yönelik soruşturması çerçevesinde haklarında gözaltı kararı verilen İncirlik Üssü'nde görevli 6 asker için operasyon düzenlendi.
Operasyonda, bir tabip üsteğmenin İncirlik Üssü'ndeki askeri lojmanda, bir astsubayın nizamiyedeçay içtiği sırada, diğer 4 astsubayın ise merkez Çukurova ilçesindeki ikamet ettikleri evlerinde gözaltına alındığı öğrenildi.
Şüphelilerin Ankara'ya gönderildiği bildirildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığın tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli muvazzaf 110 şüpheli hakkında gözaltı kararı alınmıştı.
Kaynaklar; Anadolu Ajansı
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA
Çay içerken yakalanmıs baska isi yok zaten yatio