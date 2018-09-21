İncirlik Üssü'ne Operasyon!..

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması çerçevesinde Adana bulunan İncirlik Üssü'nde görevli 6 asker gözaltına alındı. Operasyonda, bir tabip üsteğmenin İncirlik Üssü'ndeki askeri lojmanda, bir astsubayın ise nizamiye çay içtiği sırada gözaltına alındığı öğrenildi