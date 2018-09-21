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İncirlik Üssü'ne Operasyon!..

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması çerçevesinde Adana bulunan İncirlik Üssü'nde görevli 6 asker gözaltına alındı. Operasyonda, bir tabip üsteğmenin İncirlik Üssü'ndeki askeri lojmanda, bir astsubayın ise nizamiye çay içtiği sırada gözaltına alındığı öğrenildi

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İncirlik Üssü'ne Operasyon!..

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması çerçevesinde Adana bulunan İncirlik Üssü'nde görevli 6 asker gözaltına alındı. Operasyonda, bir tabip üsteğmenin İncirlik Üssü'ndeki askeri lojmanda, bir astsubayın ise nizamiye çay içtiği sırada gözaltına alındığı öğrenildi

21 Eylül 2018 Cuma 12:28
İncirlik Üssü'ne Operasyon!..

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na yönelik soruşturması çerçevesinde haklarında gözaltı kararı verilen İncirlik Üssü'nde görevli 6 asker için operasyon düzenlendi.

Operasyonda, bir tabip üsteğmenin İncirlik Üssü'ndeki askeri lojmanda, bir astsubayın nizamiyedeçay içtiği sırada, diğer 4 astsubayın ise merkez Çukurova ilçesindeki ikamet ettikleri evlerinde gözaltına alındığı öğrenildi.

Şüphelilerin Ankara'ya gönderildiği bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığın tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli muvazzaf 110 şüpheli hakkında gözaltı kararı alınmıştı.

Kaynaklar; Anadolu Ajansı

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 21.09.2018 13:00
Anahtar Kelimeler:
incirlik üssü operasyon
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Muhammer 46 dakika önce

Çay içerken yakalanmıs baska isi yok zaten yatio

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