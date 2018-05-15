İnce'den Sınav Ücreti Çıkışı '81 Milyonluk Ülke Ücretsiz Sınav Yapamıyorsa Yazıklar Olsun'

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Niğde mitinginde konuştu. Sınav ücretleriyle ilgili geçtiğimiz günlerde dile getirdiği konuyu tekrar anlatan İnce, tüm sınavların ücretsiz olacağı sözünü verdi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden galip ayrılması halinde ilk kararnamesinin sağlık yönünde olacağını da söyleyen İnce, 0 ile 18 yaş arasındaki tüm gençlerin ücretsiz sağlık hizmetinden sadece nüfus kağıdıyla faydalanabileceğini söyledi.

Muharrem İnce : "Benim ülkemin gençlerinin almanlardan, fransızlardan, ingilizlerden ne farkı var. Çocuk üniversiteyi bitiriyor, ya da üniversite sınavına ya da ALES'e ya da herhangi bir sınava girecek para. Eğer 81 milyonluk bir ülke çocuklarına ücretsiz sınav yapamıyorsa yazıklar olsun o ülkeye. Sizin çocuklarınıza , en iyi eğitimi vereceğiz. En iyi okullarda okuyacaklar, en iyi kütüphaneleri, labaratuarları, temiz tuvaletleri olacak, temiz tuvaletleri. Bakın size sözümdür, Niğde'den söz veriyorum, 0 yaşından 18 yaşına kadar... 13 yaşındaki bir çocuk ananın babanın olduğu kadar devletin de çocuğudur. İlk Cumhurbaşkanlığı kararnamesi 0 yaşından 18 yaşına kadar tüm çocuklar ücretsiz sağlık hizmetinden faydalanacak. Nüfus kağıdıyla gidip tedavi olacak. Otizmli çocuklar varya onlar benim göz bebeğim 352 bin otizmli çocuk var. Bunların 21 bini eğitim görüyor. Onlara bu eğitimi vereceğiz, bunu başaracağız , yapacağız , söz veriyorum." dedi.

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