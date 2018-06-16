İnce: Asgari Ücret 2 Bin 200 TL Olacak, Bedelli Askerlik İçime Sinmiyor

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Üsküdar'da düzenlenen mitingde konuştu. Burada gündemdeki bedelli askerlik meselesine ilişkin konuşan Muharrem İnce, söz konusu düzenlemenin içlerinden gelmediğini belirterek, "Ama toplumun da bir gerçeği. Bir şartla kabul ederim. Son kez çıkabilir, bir daha kimse istemeyecek. Toplanacak paraların üçte birini er olarak askere gidenlere vereceğiz. Üçte birini şehit ve gazi yakınlarına vereceğiz. Diğer üçte birini de savunma sanayisine vereceğiz. Böyle olursa kabul ederim ve son kez." dedi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçilmesi halinde passolig'i kaldıracağını, asgari ücretin 2 bin 200 liraya yükseleceğini, en düşük emekli maaşının da 1500 lira olacağını söyledi. Diyarbakır'daki mitinginde herkesin elinde Türk bayrağı olduğunu söyleyen İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın meydana gelenlerin HDP'li olduğuna yönelik sözlerine değinererk, "Nereden anladın. MİT bana öyle verdi bilgiyi, diyor. Meğer Milli İstihbarat Teşkilatı değilmiş, Muharremi İzlemi Teşkilatıymış. MİT'in görevi bu mu? Bu kurumları, hepsini yeniden yapılandıracağız. Generaller siyasilerin iftar sofralarında yalakalık yapmayacak. Danıştay üyeleri siyasi Tweet atmayacak. MİT kimsenin özel hayatını incelemeyecek, görevini yapacak. Bombalar patlıyor, insanlar ölüyor. Siz ona bakacaksınız. Miting alanında kim varmış? Herkes olabilir. MİT eksik bilgi vermiş. Diyarbakır'da meydanda çok sayıda AK Partili kardeşim vardı." dedi.

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