'İnadına PKK'lıyım' dedi evinden aldılar!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri yine çok titiz bir çalışmayla başarılı bir nokta operasyonuna imza atmayı başardı.

Operasyonun adresi Bağcılar. Hedefteki isim ise, sosyal medyada "İnadına HDP'liyim, inadına PKK'lıyım. Sıkıntısı olan gelir" diyerek şov yapan Özcan A. isimli şahıs.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen talimat ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri birkaç saat içinde şüphelinin ev adresini tespit etti.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyon ile Özcan A. kıskıvrak yakalandı.

2 saat içerisinde gözaltına alınan PKK'lı Özcan A.'nın sosyal medya hesabının sahte olduğunu iddia etse de gözaltına alınmaktan kurtulamadı.

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