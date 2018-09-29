'İnadına PKK'lıyım' dedi evinden aldılar!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri yine çok titiz bir çalışmayla başarılı bir nokta operasyonuna imza atmayı başardı.
Operasyonun adresi Bağcılar. Hedefteki isim ise, sosyal medyada "İnadına HDP'liyim, inadına PKK'lıyım. Sıkıntısı olan gelir" diyerek şov yapan Özcan A. isimli şahıs.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen talimat ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri birkaç saat içinde şüphelinin ev adresini tespit etti.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyon ile Özcan A. kıskıvrak yakalandı.
2 saat içerisinde gözaltına alınan PKK'lı Özcan A.'nın sosyal medya hesabının sahte olduğunu iddia etse de gözaltına alınmaktan kurtulamadı.
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA
Noldu lan tuvalet taşı. Adamı madam yaparlar
DEVLETIN GUCUNU GOSTERIN !!
İNADINA TÜRKÜM MİLLİYETÇİYİM MHPLİYİM BUNDANDA RAHATSIZ OLDUNMU sıkıntını aldılar mı Türk Polisi :D
Ahahhahahah beyin o kadar eksikki hesap sahte diyo videoyu cekende sahte mi işine bak la
Iyi oldu şerefsiz bu vatanda bu toprakta yaşıyorsun madem pkklisin hangi şerefle bu türk bayrağının altında yaşıyorsun senin gibilerini cook gorduk sonra sahte hesap diye kıvır nerde senin o adamligin sadece 2 dk miydimi
klavyenin tuşlarını dıkadılarmı
Nooldu Geldik Ağlayacaksan oynamayalım Yavrucuğum
Ne mutlu türküm diyene