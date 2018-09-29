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'İnadına PKK'lıyım' dedi evinden aldılar!

"İnadına HDP'liyim, inadına PKK'lıyım, sıkıntısı olan gelir" diyerek sosyal medyadan herkese meydan okuyan Özcan A., polis ekipleri tarafından evinde kıskıvrak yakalandı.

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'İnadına PKK'lıyım' dedi evinden aldılar!

"İnadına HDP'liyim, inadına PKK'lıyım, sıkıntısı olan gelir" diyerek sosyal medyadan herkese meydan okuyan Özcan A., polis ekipleri tarafından evinde kıskıvrak yakalandı.

29 Eylül 2018 Cumartesi 20:56
'İnadına PKK'lıyım' dedi evinden aldılar!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri yine çok titiz bir çalışmayla başarılı bir nokta operasyonuna imza atmayı başardı.

Operasyonun adresi Bağcılar. Hedefteki isim ise, sosyal medyada "İnadına HDP'liyim, inadına PKK'lıyım. Sıkıntısı olan gelir" diyerek şov  yapan Özcan A. isimli şahıs.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen talimat ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri birkaç saat içinde şüphelinin ev adresini tespit etti.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyon ile Özcan A. kıskıvrak yakalandı.  

2 saat içerisinde gözaltına alınan PKK'lı Özcan A.'nın sosyal medya hesabının sahte olduğunu iddia etse de gözaltına alınmaktan kurtulamadı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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Son Güncelleme: 29.09.2018 21:15
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inadına pkk lıyım evinden aldılar
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Mehmet 3 saat önce

Noldu lan tuvalet taşı. Adamı madam yaparlar

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Medeni 3 saat önce

DEVLETIN GUCUNU GOSTERIN !!

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Adanalı kadın 3 saat önce

İNADINA TÜRKÜM MİLLİYETÇİYİM MHPLİYİM BUNDANDA RAHATSIZ OLDUNMU sıkıntını aldılar mı Türk Polisi :D

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Tamam 3 saat önce

Ahahhahahah beyin o kadar eksikki hesap sahte diyo videoyu cekende sahte mi işine bak la

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Oku 3 saat önce

Iyi oldu şerefsiz bu vatanda bu toprakta yaşıyorsun madem pkklisin hangi şerefle bu türk bayrağının altında yaşıyorsun senin gibilerini cook gorduk sonra sahte hesap diye kıvır nerde senin o adamligin sadece 2 dk miydimi

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noldu lan yavşak 2 saat önce

klavyenin tuşlarını dıkadılarmı

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Emre TC 2 saat önce

Nooldu Geldik Ağlayacaksan oynamayalım Yavrucuğum

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Kemal 2 saat önce

Ne mutlu türküm diyene

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