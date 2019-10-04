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İmamoğlu'ndan Hamidiye Su açıklaması: Yok satıyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hafta başından beri tartışma konusu olan Hamidiye Su boykotu ile ilgili "Hamidiye suyun satışları arttı. Yok satıyor'' dedi.

İmamoğlu'ndan Hamidiye Su açıklaması: Yok satıyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hafta başından beri tartışma konusu olan Hamidiye Su boykotu ile ilgili "Hamidiye suyun satışları arttı. Yok satıyor'' dedi.

04 Ekim 2019 Cuma 17:37
İmamoğlu'ndan Hamidiye Su açıklaması: Yok satıyor

İmamoğlu, '4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü' kapsamında, İBB Hayvan Aşılama ve Tedavi Ünitesi‘ni ziyaret etti ve çıkışta gazetecilern Hamidiye Su ile ilgili sorularını yanıtladı. 

THY'nin bağlı şirketi Turkish Ground Service'in Hamidiye Su ile olan anlaşmasını sonlandırmasına ilişkin soruya İmamoğlu "Daha önce kutsal saydıkları bu suya bugün yaklaşımlarına gülüyorum" diye yanıt verdi. 

İmamoğlu, "Anlaşmasının sonlanmasıyla ilgili THY sizinle irtibata geçti mi?" sorusunu ise şöyle cevapladı:

"Benimle niye irtibata geçsin ki? Gülüyorum bu hallerine. Sebebini kendileri açıklasın, bu benim işim değil. Ben hergün Hamidiye Su içiyorum, bana gayet iyi geliyor. Bu işe katılan beyinlere şaşırıyorum. Bununla kime yaranıyorlar anlamıyorum. Hamidiye Su'yun satışları arttı. Yok satıyor."

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