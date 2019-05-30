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İmamoğlu, ayakkabısı yırtık çocuğu görünce gözyaşlarını tutamadı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Zeytinburnu Çarşamba Pazarı ziyareti sırasında gözyaşlarını tutamadı.

İmamoğlu, ayakkabısı yırtık çocuğu görünce gözyaşlarını tutamadı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Zeytinburnu Çarşamba Pazarı ziyareti sırasında gözyaşlarını tutamadı.

30 Mayıs 2019 Perşembe 00:11
İmamoğlu, ayakkabısı yırtık çocuğu görünce gözyaşlarını tutamadı

YSK'nın hukuksuz kararı sonrası mazbatası elinden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Zeytinburnu Çarşamba Pazarı ziyareti sırasında ayakkabısı yırtık bir çocuk görünce gözyaşlarını tutamadı. İmamoğlu çocuğun kardeşine nazikçe para uzattı ve kulağına eğilerek "Annene vereceksin kardeşime ayakkabı al diye" ifadesini kullandı.

İmamoğlu'nun duygusal anları bağımsız ve tarafsız Youtube kanalı Halk Ekranı'nın objektiflerine böyle yansıdı:

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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imamoğlu ayakkabısı yırtık çocuğu görünce gözyaşlarını tutamadı
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