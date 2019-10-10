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İmamoğlu: Askerlerimizin yanındayım ama kafam rahat değil

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna düzenlediği ‘Barış Pınarı Harekâtı’na ilişkin, "Askerlerimizin yanındayım ama kafam rahat değil" yorumunda bulundu.

İmamoğlu: Askerlerimizin yanındayım ama kafam rahat değil

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna düzenlediği ‘Barış Pınarı Harekâtı’na ilişkin, "Askerlerimizin yanındayım ama kafam rahat değil" yorumunda bulundu.

10 Ekim 2019 Perşembe 08:21
İmamoğlu: Askerlerimizin yanındayım ama kafam rahat değil

Hürriyet gazetesinden Ahmet Hakan'a konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Türkiye’nin elbette kendini teminat altında hissetmesi lazım ama bölgedeki iki unsur, ABD ve Rusya, 24 saatte farklı tavırlar alabiliyor, bu yüzden bir yurttaş olarak kafam rahat değil, bu yüzden endişeliyim" ifadelerini kullandı.

"Bir karmaşanın içine mi çekiliyoruz?" diyen İmamoğlu ayrıca şunları söyledi:

"Güvenli alan gerçekten oluşturabilecek mi? Suriyeliler oraya yerleştirilebilecek mi? Belirsizlikler var. Toplumumuz tam olarak aydınlanmış değil. Konunun uzmanı değilim, çok bilgi sahibi değilim ama kaygılıyım. Sonuçta şehitlerimiz oluyor ve buna çok üzülüyoruz. Ama yine de şunu vurgulamak istiyorum: Silahlı Kuvvetlerimizin, Mehmetçiğimizin tabii ki yanındayız."

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