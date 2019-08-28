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İmamoğlu: 24 saat ulaşımı 30 Ağustos'ta İstanbul'da başlatacağız

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentin her noktasının birbirinden farklı olduğunu belirtti ve 30 Ağustos'ta yoğun hatlarda 24 saat ulaşımın başlayacağını açıkladı.

İmamoğlu: 24 saat ulaşımı 30 Ağustos'ta İstanbul'da başlatacağız

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentin her noktasının birbirinden farklı olduğunu belirtti ve 30 Ağustos'ta yoğun hatlarda 24 saat ulaşımın başlayacağını açıkladı.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 19:56
İmamoğlu: 24 saat ulaşımı 30 Ağustos'ta İstanbul'da başlatacağız

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 4'ü kadın 66 tren sürücüsünün brövelerini düzenlenen törenle verdi.

Törende konuşan İmamoğlu, şunları söyledi:

“Bu şehir 24 saat yaşıyor. Gece mesaisine kalandan, gece bu şehrin çok aktif olduğunu biliyoruz. Kentin her noktası birbirinden farklı. Uzun yıllardır tartışılan 24 saat üzerinden taşımanın sağlanmasıyla ilgili ne yazık ki, bir türlü başlanamayan bu uygulamayı özellikle metro hatlarında ve de çok yoğun metro hatlarında, çok yoğun otobüs hatlarında 24 saat ulaşımla ilgili 30 Ağustos gece 12'den sonra, 24 saat ulaşımı İstanbul'da başlatacağız. Bunu şimdiden müjde edelim."

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