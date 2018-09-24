'İmamların Ülke Ekonomisine Süt Veren İnek Kadar Katkısı Yoktur'

Gaziantep yaşayan bir vatandaş sosyal medya hesabından ''110 bin cami, 110 bin imamın ülke ekonomisine katkısı günde 15 kilogram süt veren inek kadar katkısı yoktur'' paylaşımında bulundu. Bu paylaşım üzerine imamlardan sert tepki geldi. Bir imam ''cenazesi bana gelirse cenaze namazını kıldırmayacağım'' diyerek meslektaşlarından da aynı tutumu takınmalarını istedi.
Gaziantep'te yaşayan Ahmet N. isimli bir vatandaş sosyal medya platformu Facebook üzerinden “110 bin cami, 110 bin imam'ın ülke ekonomisine günde 15 kilo süt veren inek kadar katkısı yoktur. Nasıl kalkınacağız?” ifadelerini içeren paylaşımına imamlar sert tepki gösterdi.
Paylaşıma tepki gösteren KÜSGET Sanayi Camisi İmamı Ahmet Tahiroğlu, “Bu şahsın cenazesi bana getirilirse namazını kıldırmayacağım” ifadelerini kullanarak meslektaşlarının da bu çağrıya uymalarını istedi.
İmam Ahmet Tahiroğlu kendi sosyal medya hesabından, “Dikkat; bu paylaşımı yapan, bu şahsın cenazesi eğer bana getirilirse cenaze namazını kıldırmayacağım. Kamuoyuna duyurulur… Ayrıca meslektaşlarıma da uyarımdır…” paylaşımına çok sayıda imam ve vatandaş destek verdi.
Sözcü Gazetesi'ne açıklamada bulunan KÜSGET Sanayi Camisi imamı ve aynı zamanda Fecir Uluslararası İnsani Yardım Derneği Genel Başkanı olan Ahmet Tahiroğlu, paylaşımı yapan kişi hakkında savcılğa suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.
İmam Ahmet Tahiroğlu “Yapılan bu paylaşım ve edepsizce sözler; halkın dini değerlerine, mabedlerinize ve saygın bir yere sahip imamlık müessesesine hakaret ve açıkça bir saldırıdır. Bu kişi hakkında Cumhuriyet Savcılığına da suç duyurusunda bulunacağız” ifadelerini kullandı.
Kaynaklar; Mynet - Sözcü
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İmam adamın cenaze namazını kildirmayacagini söylemekle maalesef nefis terbiyesi konusunda zayıf olduğunu göstermiş.imam her yerde her durumda imamdir.intikam alma duygusuna kapilmamali.bu hareket maalesef adamı hakli çıkarıyor.
Doğru demiş.Ayrıca kendince haklı gerçeği savunmuş sen bunu kabul etmeyebilirsin ama sen cenaze namazını kılsan ne kılmasan ne Allah'ın kabulu yeter sen kimsin.Dini değerlere sahip olan böyle tavır takınmamalı bence..
Haklı adam hic bir sosyal projeleri yok aslinda cok sey yapa bilirler onlar topluma örnek olmaları gerek toplummla iç iceler k8l namazı alması hepsi degil ama bir cco böyle
Babanın da anana hiç faydası yokmuş ki senin gibi birini sıçmış
1.Neden o ur baraz olan adamın sözlerini kaale alıyorlar.
2.Herşey ekonomimi daha önemlisi olan uhrevi maneviyattir YARAB bizleri sevdiğim kişilerden eyle.ALLAHUMME ÂMİN...
Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar.Deveye dikan insana..Çok yazık
Ulan serefsizin cocugu..peki papazlarin katkisi varmi.izaman camileridemi yikalim.onlar olmasa vatanda olmaz bayrakta olmaz toprakta olmaz..bilmiyormusun gawat oglu gawat bu ezanlarki sehadetleri dinin temeli..Allah bu milleti ne imamsiz ne camisiz ne bayraksiz biraksin..dileniriz yine oderiz imamlarin maasini
.bukezde gozunuzu imamlarami diktiniz
İmamlar uzayda yaşamıyor imam olana dek tüketici konumda olan imamlar ülke ekonomisine gerekli faydayı sağlamıştır Bunun yanı sıra imamların işi ülkenin ekonomisine fayda sağlamak değil ülkenin İmanına fayda sağlamaktır Aslında yazdıklarına yorum yapmak dahi benim için gereksiz ama yine de yazdım