'İmamların Ülke Ekonomisine Süt Veren İnek Kadar Katkısı Yoktur'

Gaziantep yaşayan bir vatandaş sosyal medya hesabından ''110 bin cami, 110 bin imamın ülke ekonomisine katkısı günde 15 kilogram süt veren inek kadar katkısı yoktur'' paylaşımında bulundu. Bu paylaşım üzerine imamlardan sert tepki geldi. Bir imam ''cenazesi bana gelirse cenaze namazını kıldırmayacağım'' diyerek meslektaşlarından da aynı tutumu takınmalarını istedi.

Gaziantep'te yaşayan Ahmet N. isimli bir vatandaş sosyal medya platformu Facebook üzerinden “110 bin cami, 110 bin imam'ın ülke ekonomisine günde 15 kilo süt veren inek kadar katkısı yoktur. Nasıl kalkınacağız?” ifadelerini içeren paylaşımına imamlar sert tepki gösterdi.

Paylaşıma tepki gösteren KÜSGET Sanayi Camisi İmamı Ahmet Tahiroğlu, “Bu şahsın cenazesi bana getirilirse namazını kıldırmayacağım” ifadelerini kullanarak meslektaşlarının da bu çağrıya uymalarını istedi.

İmam Ahmet Tahiroğlu kendi sosyal medya hesabından, “Dikkat; bu paylaşımı yapan, bu şahsın cenazesi eğer bana getirilirse cenaze namazını kıldırmayacağım. Kamuoyuna duyurulur… Ayrıca meslektaşlarıma da uyarımdır…” paylaşımına çok sayıda imam ve vatandaş destek verdi.

Sözcü Gazetesi'ne açıklamada bulunan KÜSGET Sanayi Camisi imamı ve aynı zamanda Fecir Uluslararası İnsani Yardım Derneği Genel Başkanı olan Ahmet Tahiroğlu, paylaşımı yapan kişi hakkında savcılğa suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

İmam Ahmet Tahiroğlu “Yapılan bu paylaşım ve edepsizce sözler; halkın dini değerlerine, mabedlerinize ve saygın bir yere sahip imamlık müessesesine hakaret ve açıkça bir saldırıdır. Bu kişi hakkında Cumhuriyet Savcılığına da suç duyurusunda bulunacağız” ifadelerini kullandı.

Kaynaklar; Mynet - Sözcü

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