İmamın 3 Kızına İstismarı Davasında Şok İfadeler

Diyarbakır'da geçtiğimiz yıl bir skandal yaşanmış ve 3 kız kardeş, babalarının kendilerine cinsel istismarda bulunduğunu söyleyerek şikayetçi olmuşlardır. Açılan davada flaş karar verildi.

Edinilen bilgilere göre 21 yaşındaki L.K., 16 yaşındaki N.K. ve 14 yaşındaki F.K. isimli kardeşler, 2017 yılında İstanbul'da yaşayan ablaları P.K.'ya imam olan babaları 50 yaşındaki C.K.'nın kendilerine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Duydukları karşısında şok olan bala, Savcılığa başvurarak şikayetçi oldu. Öte yandan P.K. yaptığı şikayet başvurusunda babalarının kendisine de 14 yaşındayken istismarda bulunduğunu söyledi.Şikayet üzerine soruşturma başlatan savcılık, kızların ifadesin aldı.

Kız kardeşler, babalarının değişik zamanlarda kendilerine cinsel istismar ve kötü muamelede bulunduğunu söyledi. Gözaltına alınan, sorgusunda suçlamaları reddeden baba C.K. ise mahkemece serbest bırakıldı. Soruşturmayı tamamlayan savcılık, C.K. hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 30 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı. İddianamede, 4 kızının birlikte şüpheliye iftira etmesini gerektirecek bir husumetin olmadığı belirtildi.

Kredi Çekip Okuttum

İddianame kabul edildi ve baba hakkında Diyarbakır 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Mahkemedeki ifadesinde, 6'sı kız, 8 çocuğu olduğunu söyleyen baba C.K., "Diyanet personeli olarak zor şartlarda görev yapıyorum. Şikayetçi kızım P.K., İstanbul'da hemşiredir. Hemşire olacağı için mutlu değildi. Mecburen İstanbul'da özel üniversiteye kaydettirdim. 23 bin lira kredi çekip, okuttum. İmam olduğum için bütün çocuklarıma dini bilgiler aktardım. Her zaman çocuklarımın kapalı, örtülü olmasını istiyordum. Kızımın yaptığı bir hatadan dolayı, onları okula göndermeyeceğimi söyledim ve iftiraya uğradım" ifadelerini kullandı.

İftira Atmak Zorunda Kaldım

Kız kardeşlerden L.K. ise, babasının kendisini okula göndermemekle tehdit etmesi nedeniyle yalan beyanda bulunduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı: "Okula devam etmeme durumum vardı. Benim yüzümden diğer kardeşlerim de okula gidemeyecekti. Babamın emeğini gözardı edemem. Diğer çocuklar gibi olamadık. Giyim, kuşam ve sosyal hayatımız yoktu. Çocukluğumuzu yaşayamadık. Tüm bunlar birikince doldum. Son olay hayatımı mahvedebilirdi. Bu yüzden iftira atmak zorunda kaldım. Ablam bize inanıp, olaya dahil oldu. Bu kadar uzayacağını akıl edemedim"

İnandırıcı Olsun Diye..

Abla P.K. ise kardeşinin mesajı üzerine suç duyurusunda bulunduğunu belirterek, "Kardeşlerimin başına gelenler yalanmış. Ben olaya dahil olmak için babamın bana dokunduğunu söyledim. İnandırıcılığı arttırmak için dahil oldum. Söylediklerimiz tamamen yalan" diye konuştu.

Kadın Savcı: İftira - Kadın Hakim Beraat Kararı Verdi

Davanın son celsesinde, yargılamayı yapan Diyarbakır 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin tüm heyeti kadın hakimlerden oluşurken, duruşmaya kadın Cumhuriyet Savcısı Nuray Özdemir katıldı. Esas hakkında görüşünü açıklayan Savcı Nuray Özdemir, mağdurların kendi aralarında kurdukları plan dahilinde babalarına iftira attıkları yönündeki itirafları dikkate alındığında, sanığın suçu işlediğine dair somut delil olmaması nedeniyle beraatini istedi.

Gerekçeli Karar

Gerekçeli kararda şu ifadelere yer verildi: "Sanık, kızlarının kendi istediği şekilde eğitim almak ve giyinmek istememesi nedeniyle onları okuldan alacağını söylemesi üzerine, kızlarının kendisine bu şekilde bir iftira attıklarını beyan etmiştir. Mağdurlar, babalarının kendilerini okuldan almak istemesi ve baskıcı tutumu nedeniyle ortak karar alarak, şikayet ettiklerini ve olayları kendilerinin uydurduğunu söylemişlerdir. Mağdurların mahkeme huzurunda yalanladıkları soyut ifadeleri dışında kesin ve inandırıcı bir delil bulunmamıştır"

Kpsscafe.com.tr | Ankara