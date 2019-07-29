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İmam hutbe nedeniyle tartıştığı vatandaşı bıçakladı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde hutbe nedeniyle çıkan tartışma sonucunda imam, vatandaşı belinden çıkardığı bıçakla yaraladı.

İmam hutbe nedeniyle tartıştığı vatandaşı bıçakladı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde hutbe nedeniyle çıkan tartışma sonucunda imam, vatandaşı belinden çıkardığı bıçakla yaraladı.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 18:25
İmam hutbe nedeniyle tartıştığı vatandaşı bıçakladı

Sakarya'nın Akyazı ilçesine bağlı Küçücek mahallesinde hutbe yüzünden R.K. isimli imam ile Ş.B. isimli şahıs arasında yaklaşık bir ay önce çıkan tartışmayı cemaat güçlükle ayırdı.

Daha sonraki günlerde birkaç kez daha tartışan imam ile Ş.B. adlı şahıs, sabah saatlerinde bir kez daha tartıştı. İmam R.K.’yı babasının cenazesinin okumasına gelmemesi konusunda uyaran ve hakaret ettiği ileri sürülen Ş.B., imamı darp etmeye çalışınca İmam R.K. yanında getirdiği bıçakla Ş.B.’yi bıçakla yaraladı.

Durumu gören vatandaşlar olayı sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yaralı Ş.B.’nin ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

Öte yandan yaralının durumu iyi olduğu öğrenilirken imam R.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. 

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