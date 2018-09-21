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İmam camide Suriyeli kadınla basıldı

Manisa’da görev yapan evli ve 2 çocuk babası imam Eyüp Ö. camide Suriyeli bir kadınla birlikte basıldı. Polislere, 40 dakika kilitlediği odasının kapısını açmayan imam, bir de olay sonrası yatsı namazı kıldırdı.

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İmam camide Suriyeli kadınla basıldı

Manisa’da görev yapan evli ve 2 çocuk babası imam Eyüp Ö. camide Suriyeli bir kadınla birlikte basıldı. Polislere, 40 dakika kilitlediği odasının kapısını açmayan imam, bir de olay sonrası yatsı namazı kıldırdı.

21 Eylül 2018 Cuma 11:22
İmam camide Suriyeli kadınla basıldı

Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi’nde bir camide imamlık yapan Eyüp Ö. öğle namazını kıldırdıktan ve cemaatin dağılmasını bekledikten sonra Suriyeli bir kadını camiye aldı. Durumu fark eden cemaatten birkaç kişi hemen polisi arayarak durumu bildirdi. Caminin etrafında kalabalığın toplanmasından sonra 5 araç ve 3 motosikletli polis ekibleri camiye geldi. Camiyi kilitleyen imam 40 dakika boyunca polislere kapıyı açmamakta direndi.

Manisa Manşet gazetesinden Tunay Aktaş’ın özel haberine göre; polislerin ısrarları sonucu kapıyı Suriyeli kadın açtı, daha sonra ise imam Eyüp Ö. kapıdan çıktı. Suriyeli kadın “Temizlik yapıyorduk, çok yorulmuşuz” derken, imamın endişeli hali gözlerden kaçmadı. Olaydan sonra karakola götürülen imam ve Suriyeli kadın, ifadelerini verdikten sonra serbest bırakıldı. İmamın daha önce de yardım bahanesiyle birçok kez evli olan Suriyeli kadının evine gittiği belirtildi.

İmam Eyüp Ö’nün yatsı namazını kıldırmak için cemaatin önüne geçmesine sinirlenen cami cemaati “Adi herif, bunun arkasında namaz kılınmaz” diyerek galeyana gelerek tepki gösterdi. Bunun ardından imam, namazı kıldırmadan camiyi terk etmek zorunda kaldı.

Suriyeli kadının daha öncede birçok kez camiye geldiği belirtildi. Bölgede yaşayan insanların bu durum karşısında şok içinde oldukları ifade edilirken infial halinde olan cemaat; camilerinin randevu evi gibi kullanıldığını, camilerinin kirletildiğini düşünüyor. Ve bundan sonra nasıl ibadet edeceklerini soruyor.

Görgü tanıkları ve şahitlerin ifadelerinden sonra durumun açığa çıkmasının ardından İmam Eyüp Ö. açığa alındı. Manisa Müftüsü Sinan Cihan, olay hakkında tahkikat başlattıklarını söyledi.

Kaynaklar; Manisa Manşet

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Son Güncelleme: 21.09.2018 12:24
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imam camide suriyeli kadınla basıldı
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Vatandaş 2 saat önce

Yatsı namazıda kıldırıyor

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Yeter 2 saat önce

Allahın belası bu suriyelilerde basımıza bela oldu gonderin artık be

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Vatandaş 2 saat önce

Bu suriyeliler den bıktık

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Mecbur 2 saat önce

Imam ......cemaat....

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Emrh 2 saat önce

İmam bayıldı yemiş surili abla

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Zifir 2 saat önce

Suriyelilerde mi suç sadece imam nefsine hakim olmamış kendi milletimiz çok mu temiz sanki..

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X 1 saat önce

imam bunu yaparsa cemaat neler neler yapar

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