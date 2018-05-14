İlkokulda Taciz Skandalı: Şiirler Yazarak..

İlkokulda feci taciz skandalı yaşandı.

Edinilen son dakika bilgilerine göre İstanbul'da bulunan bir ilkokulun müdür yardımcısı P.Ü., evli ve 2 çocuk babası okul müdürü H.Y. hakkında, kendisini sürekli taciz ettiği ve aşk şiirleri yazdığı gerekçesiyle dava açtı. 2015 yılının mayıs ayında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunan müdür yardımcısı, müdürün bir kağıda yazdığı şiiri ajandasının içine koyduğunu iddia etti. P.Ü., kendisini mesai saatleri dışında gece vakti telefonla da arayıp taciz ettiğini, okulda da mobbing uyguladığını belirtti. "Ey dilber, yaktın beni yüreğimden" ve "Bazen hayretle bakıyorum hayata" şeklindeki sözler içeren aşk şiirleri, savcılık dosyasına delil olarak girdi ve olayla ilgili soruşturma başlatışmıştı.

Okul müdürü H.Y. ise not kağıdındaki dizelerin kendi el yazısı olduğunu ancak ajandanın içine kendisinin koymadığını söyleyerek savunma yaptı. 2'nci şiirin de müdür odaya girip çıktıktan sonra mağdur tarafından bulunduğunu kaydeden savcı, H.Y.'ye "cinsel taciz" suçu işlediği gerekçesiyle 4.5 aydan 3 yıla kadar hapis istedi.

GÖREVE DEVAM EDİYOR

Genç kadın, taciz şikayetinin ardından iddiaya göre istifaya zorlandı, Kartal'da başka bir okula "hizmet gereği" adı altında tayin edildi. Müdür hakkında Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne de şikayette bulunuldu. P.Ü.'nün ataması farklı bir okula yapılırken, H.Y. aynı okulda idarecilik görev yapmayı sürdürdü.

Anadolu 62. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 3 yıldır devam eden, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın da müdahil olduğu davada, mahkeme beklenen kararını verdi. Duruşmaya sanık müdür H.Y. ve mağdur müdür yardımcısı P.Ü. ile avukatları katıldı. Suçlamaları reddeden sanık, beraatini talep etti. Mahkeme, müdür H. Y.'nin "cinsel taciz" suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirterek 2 bin 250 TL adli para cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Gazete Habertürk'ten Arzu Kaya'ya konuşan P.Ü.'nün avukatı Selçuk Çevik, şu ifadeleri kullandı:

"3 yıl süren yargılama sonunda adalet yerini buldu. Bu karar diğer davalara da örnek teşkil edecektir. Bu olayla çalışma hayatındaki kadınların yaşadığı zorluklar da gözler önüne serildi. Kararın kesinleşmesinin ardından müvekkilim P.Ü maddi ve manevi tazminat davası açacak ve kazanıldığı takdirde tazminat geliri kadın kuruluşlarına bağışlanacak."

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