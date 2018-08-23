İlkokul Öğretmenine Cinsel İstismardan 26 Yıl Hapis!..

İstanbul - Kadıköy'deki bir ilköğretim okulunda yaşanan cinsel istismar ve taciz iddiaları 2017 yılının eylül ayında ortaya çıkmış ve soruşturma başlatılmıştı.

2017 yılında ortaya çıkan iddialara göre, sınıf öğretmeni olan M.Ü. öğrencisi E.U.’ya cinsel istismarda bulundu ve cinsel içerikli videolar izletti. M.Ü.’nün yaşadıklarını kimseye anlatmaması için sıkı sıkı tembihlediği E.U., olayı arkadaşlarına, arkadaşları da diğer öğretmenlere anlatınca korkunç gerçek ortaya çıktı. Okul yönetimi M.Ü.’nün ailesine durumu haber verdi. Cinsel İstismara maruz kalan öğrencinin ailesi şikayette bulununca polis ve savcılık harekete geçti.

“Suçlamaları kabul etmiyorum” şeklinde kendini savunan M.Ü., tutuklanarak cezaevine konuldu.. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma neticesinde M.Ü.’ye ‘Çocuğun cinsel istismarı’ ve ‘Çocuğu müstehcen yayınları okumaya ve seyretmeye teşvik’ suçlarından toplamda 12 yıl 10 ay 15 günden 26 yıla kadar hapis cezası istemiyle ağır ceza mahkemesinde dava açtı.

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